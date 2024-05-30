На Кубани вводятся новые льготы для многодетных семей

Как сообщает администрация края, после вступления в силу закона многодетные семьи получат право на компенсацию 30% расходов на квартплату и оплату электричества, воды и газа. С 1 сентября школьники из многодетных семей будут получать бесплатное питание в школах. Дети из многодетных семей получат право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, также они смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Семьям будут компенсированы расходы на приобретение школьной и спортивной формы.
Помимо новых мер поддержки, в Краснодарском крае сохраняют все существующие льготы для многодетных семей: ежегодная выплата на каждого ребенка, краевой материнский капитал на третьего или последующего ребенка, бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, предоставление земельных участков для строительства дома или компенсации на погашение ипотеки.
В Краснодарском крае насчитывается 94 тыс. многодетных семей, в них воспитывается 309 тыс. детей. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе выросло на треть, сообщает пресс-служба краевой администрации.