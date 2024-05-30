В Волгоградской области установлен режим чрезвычайной пожароопасности

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, 30 и 31 мая в Серафимовичском, Михайловском, Кумылженском, Даниловском, Палласовсом, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Жирновском, Руднянском, Фроловском, Ольховском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Дубовском и Городищенском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность, оцениваемая в 5 класс горимости леса.
Кроме того, в Камышинском, Котовском, Нехаевском, Урюпинском, Новониколаевском, Котельниковском, Октябрьском, Суровикинском, Чернышковском, Иловлинском и Клетском районах Волгоградской области установлена высокая пожароопасность в 4 класс горимости леса.
Жителям этих районов порекомендовали воздержаться от посещения лесов. Если вы там все же оказались, необходимо помнить, что причиной пожара может стать пренебрежение правилами пожарной безопасности.
В случае возникновения возгорания необходимо звонить по телефону 101.