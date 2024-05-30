В мэрии Воронежа отреагировали на ситуацию с поставленными на колени детьми

Заместитель главы Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова высказалась о ситуации с поставленными на колени детьми, данные городского управления образования и молодёжной политики.



Представительница власти отметила, что такое поведение со стороны взрослого человека по отношению к детям недопустимо. Полицейские уже ведут проверку.



«Мы очень переживаем за ребят. Дорогие родители! Если вы чувствуете, что детям нужна дополнительная помощь и поддержка, то не стесняйтесь — свяжитесь с управлением образования и молодежной политики. Если будет необходимость, организуем с ними индивидуальную работу психологов нашей мобильной антикризисной бригады», — предложила помощь Любовь Кулакова.



Родители пострадавших ребят могут позвонить по этому номеру — 228−38−31.