Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Воронежа отреагировали на ситуацию с поставленными на колени детьми

Вице-мэр города высказалась об унижении подростков во дворе.

Заместитель главы Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова высказалась о ситуации с поставленными на колени детьми, данные городского управления образования и молодёжной политики.

Представительница власти отметила, что такое поведение со стороны взрослого человека по отношению к детям недопустимо. Полицейские уже ведут проверку.

«Мы очень переживаем за ребят. Дорогие родители! Если вы чувствуете, что детям нужна дополнительная помощь и поддержка, то не стесняйтесь — свяжитесь с управлением образования и молодежной политики. Если будет необходимость, организуем с ними индивидуальную работу психологов нашей мобильной антикризисной бригады», — предложила помощь Любовь Кулакова.

Родители пострадавших ребят могут позвонить по этому номеру — 228−38−31.

скандалы