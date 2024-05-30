Крымчан просят не переводить деньги «знакомым вице-премьерам»

Мошенники выдают себя за должностных лиц Крыма и рассылают фейковые голосовые сообщения с просьбой о деньгах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Онлайн-мошенники используют очередной способ обмана, рассылая фейковые голосовые сообщения в мессенджерах и социальных сетях от имени должностных лиц республики», — отметил руководитель регионального парламента.
По его словам, злоумышленники просят денег. Для этого они взламывают аккаунты, создают фейковые страницы в социальных сетях, а также копируют голос.
«Это террористическая информационная война, которая ведется против крымчан», — заявил Константинов.
Председатель Госсовета призвал жителей к бдительности. Он посоветовал крымчанам не доверять никаким сообщениям, в том числе и голосовым. Константинов добавил, что нужно перепроверять информацию при личном разговоре с человеком, о которого пришло сообщение.
«Преступники рассчитывают не только на то, чтобы обмануть, но и вызвать общественный резонанс, чувство беззащитности», — добавил глава законодательной власти республики.
Константинов призвал сообщать обо всех случаях мошенничества в полицию по телефону 102.
«Если вам присылает голосовое или набирает знакомый вице-премьер, министр или другой руководитель и просит денег, <…> в 100% случаях это мошенник», — написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.