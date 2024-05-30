В Калининградской области сосчитали детское население

Больше всего детей в возрасте 8 лет (родившиеся в 2015 году) — 13 259 человек (6 723 мальчика и 6 536 девочек). Меньше всего — в возрасте до 1 года (родившиеся в 2023 году) — 7 566 человек (3 907 мальчиков и 3 659 девочек), прокомментировали в Калининграде сегодня, 30 мая 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в Калининградстате.