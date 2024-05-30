В Калининградской области сосчитали детское население

Численность детей до 16 лет от общей численности населения 1 033 914 человек, проживавших в области на 1 января 2024 года, составляла 18,6%.
Больше всего детей в возрасте 8 лет (родившиеся в 2015 году) — 13 259 человек (6 723 мальчика и 6 536 девочек). Меньше всего — в возрасте до 1 года (родившиеся в 2023 году) — 7 566 человек (3 907 мальчиков и 3 659 девочек), прокомментировали в Калининграде сегодня, 30 мая 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в Калининградстате.
На 1 января 2024 года численность детей в возрасте до 16 лет в составе городского населения области составляла 145 084 человека, сельского — 46 726 человек.