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Особый режим доступа в аэропорт Кишинева продлен на месяц

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Пограничная полиция Молдовы продлила еще на 30 дней меры по ограничению доступа в терминал Кишиневского аэропорта.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в ведомстве, такое решение было принято для «обеспечения комфорта, спокойствия и безопасности всех пассажиров».

Напомним, начиная с первого мая этого года доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.

При этом в последнее время участились случаи задержания при таможенном досмотре в аэропорту Кишинева граждан Молдовы, прибывающих в страну, у которых в паспорте есть отметки о посещении России, а также политиков, представляющих оппозиционные силы.