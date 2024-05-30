Особый режим доступа в аэропорт Кишинева продлен на месяц

Как сообщили в ведомстве, такое решение было принято для «обеспечения комфорта, спокойствия и безопасности всех пассажиров».
Напомним, начиная с первого мая этого года доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.
При этом в последнее время участились случаи задержания при таможенном досмотре в аэропорту Кишинева граждан Молдовы, прибывающих в страну, у которых в паспорте есть отметки о посещении России, а также политиков, представляющих оппозиционные силы.