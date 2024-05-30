Особый режим доступа в аэропорт Кишинева продлен на месяц

Напомним, начиная с первого мая этого года доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.