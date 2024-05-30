Астана обогнала Москву, Афины и Флоренцию в глобальном рейтинге городов

В публикации Oxford Economics сказано, что новый глобальный индекс охватывает 1000 крупнейших городов мира и оценивает пять широких категорий: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. По словам аналитиков, рейтинг обеспечивает детальное понимание сильных и слабых сторон каждого города.