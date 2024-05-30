Астана обогнала Москву, Афины и Флоренцию в глобальном рейтинге городов

В публикации Oxford Economics сказано, что новый глобальный индекс охватывает 1000 крупнейших городов мира и оценивает пять широких категорий: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. По словам аналитиков, рейтинг обеспечивает детальное понимание сильных и слабых сторон каждого города.
Столица Казахстана заняла в рейтинге 289-е место, обогнав Лейпциг (Германия), Тайнань (Тайвань), Турин (Италия), Кувейт-Сити (Кувейт), Сан-Паулу (Бразилия), Афины (Греция), Флоренция (Италия) и многие другие города.
Алматы занял строчку повыше — 260-е место. Этот город обогнал в рейтинг Доху (Катар), Альбукерке (США), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Буэнос-Айрес (Аргентина) и даже Шанхай (Китай).
В первой десятке рейтинга расположились: Нью-Йорк, Лондон, Сан-Хосе (США), Токио, Париж, Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Мельбурн и Цюрих.
Москва в глобальном индексе заняла 305-е место, столица Бразилии — Бразилиа — 309-е место, Киев — 313-е. Анкара расположилась на 321-м месте, Дели — на 350-м.
Замыкает список индийский город Султанпур (1000-е место).