Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астана обогнала Москву, Афины и Флоренцию в глобальном рейтинге городов

Аналитики Oxford Economics опубликовали глобальный индекс городов, в котором оценили экономику и качество жизни в них. Астана и Алматы попали в топ-300, рассказывает Tengri Life.

Источник: Reuters

В публикации Oxford Economics сказано, что новый глобальный индекс охватывает 1000 крупнейших городов мира и оценивает пять широких категорий: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. По словам аналитиков, рейтинг обеспечивает детальное понимание сильных и слабых сторон каждого города.

Столица Казахстана заняла в рейтинге 289-е место, обогнав Лейпциг (Германия), Тайнань (Тайвань), Турин (Италия), Кувейт-Сити (Кувейт), Сан-Паулу (Бразилия), Афины (Греция), Флоренция (Италия) и многие другие города.

Алматы занял строчку повыше — 260-е место. Этот город обогнал в рейтинг Доху (Катар), Альбукерке (США), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Буэнос-Айрес (Аргентина) и даже Шанхай (Китай).

В первой десятке рейтинга расположились: Нью-Йорк, Лондон, Сан-Хосе (США), Токио, Париж, Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Мельбурн и Цюрих.

Москва в глобальном индексе заняла 305-е место, столица Бразилии — Бразилиа — 309-е место, Киев — 313-е. Анкара расположилась на 321-м месте, Дели — на 350-м.

Замыкает список индийский город Султанпур (1000-е место).