В Самарской области уровень погодной опасности повышен до оранжевого

«В период с 31 мая по 3 июня 2024 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса», — информировали специалисты.
Днем ранее в регионе объявлялась пожароопасность 4 класса, в связи с чем был введен запрет на пребывание граждан на территории Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.