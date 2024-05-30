В Самарской области уровень погодной опасности повышен до оранжевого

Днем ранее в регионе объявлялась пожароопасность 4 класса, в связи с чем был введен запрет на пребывание граждан на территории Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.