Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области уровень погодной опасности повышен до оранжевого

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

«В период с 31 мая по 3 июня 2024 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса», — информировали специалисты.

Днем ранее в регионе объявлялась пожароопасность 4 класса, в связи с чем был введен запрет на пребывание граждан на территории Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.

пожары