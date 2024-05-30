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В ГИБДД наказали аморальную автоблогершу из Екатеринбурга

Глава свердловской ГАИ пообщался с аморальной автоблогершей.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов пообщался с аморальной автоблогершей из Екатеринбурга. Ранее девушка вставляла в свои социальные сети вождение без прав и танцы на эвакуаторе.

— Глава свердловской Госавтоинспекции провел профилактическую беседу с юной блогершей, разместившей ранее в социальных сетях видеоконтент с нарушением правил на дорогах, — отметили в ГИБДД Свердловской области.

Автоинспекторам удалось установить личность нарушительницы. Ей оказалась 19-летняя екатеринбурженка. Вместе с другом она дала пояснение своим действиям и признала вину. Горожанку и ее маму призвали к соблюдению ПДД.

Инспекторы ДПС привлекли блогершу к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов и за вождение без прав. Наказали и знакомого девушки за передачу права управления авто.

Напомним, что поисками блогерши занимались сотрудники ГАИ. Тогда была начата проверка.

ГИБДД