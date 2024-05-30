Метеоролог КФУ рассказал, возвратятся ли холода в Татарстан

Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, сообщает телеканал «НТР 24».
По словам доктора географических наук, последняя декада мая в регионе оказалась на три градуса теплее нормы (Гидрометцентр РТ, напротив, ожидал, что она окажется на три градуса холоднее ее — прим. Т-и).
При этом даже принесший в Татарстан дожди и грозы атмосферный фронт не вызовет понижения температурного фона на территории республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первый день лета в Татарстане прогнозируют дождь и до +29 градусов.