Двух учащихся удалили с централизованного экзамена за шпаргалки

«В ходе ЦЭ удалены из аудиторий трое учащихся: за наличие шпаргалки — два человека, за нарушение времени выполнения задания — один. Не завершил ЦЭ по состоянию здоровья один учащийся».
Для участия в этих испытаниях ранее зарегистрировались 55 670 человек. Большая часть (79,3%) решила сдавать русский язык. Для проведения ЦЭ задействовали более 8 тысяч педагогических работников и почти 2,5 тысячи аудиторий.
ЦЭ сдавали почти все, кто зарегистрировался. Не явились 0,3% (148 человек), а еще трое не были допущены по состоянию здоровья.
Минобразования также приводит основные причины неявки: болезнь — 28,5%, экстерны — 18,8%, освобождение после регистрации — 8,1%, иные — 44,6%.
Чтобы доставить к местам сдачи ЦЭ около 11,4 тысячи учащихся, использовали 831 школьный автобус. Еще примерно 11 тысяч подвезли транспортными средствами автопарков, а более 17,6 тысячи добирались на общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что с первого ЦЭ 27 мая удалили шесть человек. Трое пользовались телефонами, двое — шпаргалками, а еще один вынес бланк с заданиями из аудитории. При этом восемь человек не смогли тогда закончить централизованный экзамен по состоянию здоровья.
Впереди у многих абитуриентов сдача ЦТ по ряду предметов, в том числе по математике, иностранным языкам, географии и другим. Основные даты — 3 и 6 июня, а резервные дни — 19, 21 и 23 июня.
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