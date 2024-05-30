Двух учащихся удалили с централизованного экзамена за шпаргалки

Ранее сообщалось, что с первого ЦЭ 27 мая удалили шесть человек. Трое пользовались телефонами, двое — шпаргалками, а еще один вынес бланк с заданиями из аудитории. При этом восемь человек не смогли тогда закончить централизованный экзамен по состоянию здоровья.