В Челябинске у злостного алиментщика забрали иномарку

Челябинца неоднократно предупреждали об ответственности за неуплату алиментов. В отношении него приняли несколько мер: обратили взыскание на денежные средства, запретили выезд из России. Затем приставы решили забрать у должника принадлежующую ему Honda Civic 2008 года выпуска. Однако сразу это сделать не смогли — мужчина куда-то пропал вместе с машиной.