В Челябинске у злостного алиментщика забрали иномарку

— В Калининском районном отделе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбуждённое в отношении 48-летнего местного жителя, — расссказали в пресс-службе ведомства. — По решению суда, гражданин должен выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Однако нерадивый отец к своей родительской обязанности относился безответственно, результатом чего стала внушительная сумма алиментной задолженности — около 1,3 миллиона рублей.
Челябинца неоднократно предупреждали об ответственности за неуплату алиментов. В отношении него приняли несколько мер: обратили взыскание на денежные средства, запретили выезд из России. Затем приставы решили забрать у должника принадлежующую ему Honda Civic 2008 года выпуска. Однако сразу это сделать не смогли — мужчина куда-то пропал вместе с машиной.
— Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника и его имущества, — добавили в управлении ФССП по региону. — В ходе проведённой работы было установлено, что должник проживает у своей знакомой, по тому же адресу находится и арестованная Honda.
Приставы приехали к месту стоянки автомобиля, оформили его изъятие и с помощью эвакуатора увезли на спецстоянку. Сейчас машину готовят к продаже, вырученные деньги направят на погашение долгов по алиментов.