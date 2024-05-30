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МЧС предупреждает о грозе, шквалистом ветре и граде в Калининградской области

Ухудшение погоды прогнозируют вечером в четверг, 30 мая.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 50% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Калининград.Ru

МЧС предупреждает о грозе, шквалистом ветре и граде в Калининградской области. Информацию об этом опубликовали на странице регионального управления МЧС «ВКонтакте».

Ухудшение погоды прогнозируют вечером в четверг, 30 мая. «В ближайшие три часа по Калининградской области ожидаются комплекс неблагоприятных погодных явлений: грозы, возможны шквалистые усиления ветра, град», — говорится в публикации.

Отметим, что во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.