ЦБ: В Татарстане в 2024-м ожидается рост активности туристов благодаря БРИКС

По прогнозу Минэкономразвития России, общий турпоток в 2024-м должен вырасти на 8,6% г/г, до 84 млн человек. В частности, по оперативным данным профильных органов исполнительной власти, в Южном макрорегионе в этом году ожидается рост внутреннего турпотока на уровне 6% г/г. В основном это произойдет благодаря увеличения туристических поездок в Крым, Краснодарский и Ставропольский края. По состоянию на середину мая средний уровень бронирования средств размещения на июль — август 2024 г. в этом макрорегионе находится вблизи 60%, что на 5 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года.