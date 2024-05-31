В Пермь 30 мая приехали журналисты из федеральных СМИ и трэвел-блогеры

«В столице Прикамья я была в 2021 году. Считаю, что сейчас город изменился в лучшую сторону. У вас замечательный транспорт, который оформлен в едином стиле. Очень красивые трамваи. Это создает лицо города. Город очень зеленый, чистый», — поделилась мнением о Перми Анна Кудрявцева из Екатеринбурга.