В Пермь 30 мая приехали журналисты из федеральных СМИ и трэвел-блогеры, рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Среди участников пресс-тура — представители Ассоциации туроператоров России и журналисты издания авиакомпании «Азимут», журнала «Вояж», РИА «Новости», ГТРК «Южный Урал», ресурса МТС Travel и другие.
«Сначала гости Перми посетили музей современного искусства PERMM. Сегодня они планируют совершить экскурсию по городу, посетить Театр “У Моста” и прогуляться по Черняевскому лесу», — рассказал глава города.
По словам гостей Перми, город заметно похорошел.
«В столице Прикамья я была в 2021 году. Считаю, что сейчас город изменился в лучшую сторону. У вас замечательный транспорт, который оформлен в едином стиле. Очень красивые трамваи. Это создает лицо города. Город очень зеленый, чистый», — поделилась мнением о Перми Анна Кудрявцева из Екатеринбурга.
Корреспонденты федеральных СМИ и блогеры приехали в Пермь на три дня. По итогам пресс-тура они поделятся впечатлениями от путешествия в своих блогах и на страницах изданий.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми стартовал сезон круизной навигации. Теперь из Перми можно будет отправиться в 3−4-дневные речные путешествия. Среди маршрутов — круиз «Пермь — Соликамск — Пермь» с посещением Чердыни и музея заповедника «Сользавод». Появился и новый круиз «пять рек».