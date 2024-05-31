Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермь 30 мая приехали журналисты из федеральных СМИ и трэвел-блогеры

Они посетили музей PERMM и планируют пройтись по Черняевскому лесу.

Источник: Соцсети

В Пермь 30 мая приехали журналисты из федеральных СМИ и трэвел-блогеры, рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Среди участников пресс-тура — представители Ассоциации туроператоров России и журналисты издания авиакомпании «Азимут», журнала «Вояж», РИА «Новости», ГТРК «Южный Урал», ресурса МТС Travel и другие.

«Сначала гости Перми посетили музей современного искусства PERMM. Сегодня они планируют совершить экскурсию по городу, посетить Театр “У Моста” и прогуляться по Черняевскому лесу», — рассказал глава города.

По словам гостей Перми, город заметно похорошел.

«В столице Прикамья я была в 2021 году. Считаю, что сейчас город изменился в лучшую сторону. У вас замечательный транспорт, который оформлен в едином стиле. Очень красивые трамваи. Это создает лицо города. Город очень зеленый, чистый», — поделилась мнением о Перми Анна Кудрявцева из Екатеринбурга.

В пермской мэрии добавили, что в планах у гостей города также посещение пермского круизного теплохода. Местные туроператоры расскажут гостям о круизах из Прикамья, а капитан проведёт для них экскурсию по теплоходу.

Корреспонденты федеральных СМИ и блогеры приехали в Пермь на три дня. По итогам пресс-тура они поделятся впечатлениями от путешествия в своих блогах и на страницах изданий.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми стартовал сезон круизной навигации. Теперь из Перми можно будет отправиться в 3−4-дневные речные путешествия. Среди маршрутов — круиз «Пермь — Соликамск — Пермь» с посещением Чердыни и музея заповедника «Сользавод». Появился и новый круиз «пять рек».