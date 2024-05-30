Пять трамвайных маршрутов в Челябинске временно прекратят свою работу

В качестве альтернативы челябинцы могут воспользоваться компенсационными маршрутами. Это трамвай-человек, который ходит от Свердловского проспекта до улицы Чичерина и обратно, а также автобус КМ1, курсирующий между теплотехническим институтом и ЧМК.