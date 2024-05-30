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Пять трамвайных маршрутов в Челябинске временно прекратят свою работу

В Челябинске маршруты трамваев изменятся с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Маршруты трамваев в Челябинске с 1 июня изменятся из-за ремонта рельсовых путей. Работы будут проходить на улицах Цвиллинга, Черкасской, стрелочном узле «Каслинский» и на Свердловском тракте.

Как сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», трамваи № 3, 10, 14, 16, 19 временно прекратят свою работу, остальные будут ездить по измененным маршрутам:

№ 5. ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК.

№ 7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС.

№ 9. ЦХП — ЧМК — Коксохим.

№ 15. ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС.

№ 18. Чистопольская — Горького — Кирова — К. Маркса — Труда — Чистопольская.

№ 20. Областная больница — Кирова — ЧЭМК.

№ 22. Чистопольская — Труда — К. Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская.

В качестве альтернативы челябинцы могут воспользоваться компенсационными маршрутами. Это трамвай-человек, который ходит от Свердловского проспекта до улицы Чичерина и обратно, а также автобус КМ1, курсирующий между теплотехническим институтом и ЧМК.