Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить с ребёнком в День защиты детей: 18 идей для отдыха в Калининграде и за городом

В подборке — спектакли, праздники и мастер-классы.

Источник: Freepik

1. Праздник детских улыбок в Пионерском

Территория школы, ул. Флотская, 20.

В городе устраивают праздник с викторинами, играми и мастер-классами.

Вход свободный. Начало в 10:30.

2. МамаПапаФест 2024

Дворец спорта «Янтарный».

На празднике организованы локации для детей и родителей:

  1. «Центральная» с развлекательной программой, танцевальными мастер-классами и конкурсом красоты;

  2. «Спортивная» с захватывающими и весёлыми соревнованиями: «Забег в ползунках», «Гонки в коробках» и «Папа, мама, я — спортивная семья»;

  3. «Полезная» с интересными интерактивами от спикеров;

  4. «Маркет» с мастер-классами для детей (есть платные и бесплатные), аниматорами, мороженым и сладкой ватой;

  5. «Ярмарка» с розыгрышами и подарками.

Вход свободный, для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться. Начало в 11:00.

3. День детства

Зоопарк.

В программе — ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, аниматоры, конкурсы, беспроигрышная лотерея. Начало в 12:00.

4. Фестиваль «В гостях у Пушкина»

Парк сенситивного развития в Гурьевске.

Детей ждут встречи с любимыми героями сказок, развлекательные программы, мастер-классы и яркие выступления детских творческих коллективов округа.

5. Спектакль «Мама для мамонтёнка»

Театр кукол.

Спектакль «Мама для мамонтёнка» — это инсценировка Дины Непомнящей по мотивам хорошо известного советского мультфильма о том, что «так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети».

Начало спектакля в 12:00.

6. «Лето в ритме танца»

Парк аттракционов «Юность».

В программе праздника «Лето в ритме танца»:

  • Мюзикл «Мульти-Пульти» от эстрадного центра «Амбер Блюз Кидс’с Чебурашкой, крокодилом Геной, Шапокляк и Незнайкой. Любимые песни и яркие интерактивы от театра детского праздника “Невеличка”
  • Игры с мыльной пеной из пушки
  • Мастер-классы для детей
  • Бьюти-бар
  • Аквагрим
  • Шоу мыльных пузырей
  • Шариковый бар, где можно бесплатно получить фигурку из воздушных шаров
  • Весёлые аниматоры и интересные конкурсы
  • Танцы и танцевальный флешмоб.

7. “Сад в шкафу”

Музей янтаря.

Ребята узнают, где в Кёнигсберге находился самый красивый сад, для чего нам нужны растения и поучаствуют в мастер-классе по созданию ароматного саше.

Начало мероприятия в 14:00. Стоимость билета — 300 рублей.

8. Детская вечеринка «Гарри Поттер и стражи Азкабана»

Музей филинов и сов «ФилоСовия».

В тайной юрте «ФилоСовии» юные волшебники поупражняются в защите от дементоров с помощью заклинания «Экспекто патронум», чтобы освободить своих товарищей.

Начало в 17:00.

9. Выставка «Остров сокровищ и колыбельная для маленького пирата»

Калининградский музей изобразительных искусств.

Выставка иллюстраций Антона Ломаева к величайшему роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и собственному роману в стихах «Колыбельная для маленького пирата».

Билеты от 150 до 80 рублей. Действует Пушкинская карта.

10. Блошиный рынок в сквере у «Телеграфа»

Светлогорск.

У каждого есть хорошие, но ненужные вещи, которые занимают места на полках. Общественно-культурное пространство «Телеграф» устраивает мероприятие для продажи, обмена и приобретения игрушек, книг, детских вещей и предметов с историей. Начало в 10:00.

11. День защиты детей в музее Мирового океана

В Международный день защиты детей музей подготовил обширную развлекательную программу для своих маленьких гостей.

Музейная набережная (площадка возле НИС «Витязь»).

  • Мастер-класс «Возьми море с собой» по созданию сувениров
  • Мастер-класс «Аист на крыше» по оригами
  • Художественная мастерская «Кораблик детства» под открытым небом
  • Фотозона «Стань капитаном»
  • Интерактивные занятия «Большая китовая семья» и «Загадки подземного царства»
  • Концерт OCEAN-AIR детских творческих коллективов «Слайд», «ДоМиСолька» и театральной студии «СТОП»
  • Интерактивный практикум «Плавали — знаем!» от сотрудников управления МЧС и ГИМС Калининграда.

Главный корпус (наб. Петра Великого, 1)

Мастер-класс «Возьми море с собой» по созданию сувениров.

  • Выставка работ «Рисуя море» участников областного конкурса для детей с ОВЗ «Корабли для уникальных людей»
  • Показательное кормление акул «На зубок»
  • Кинолекторий для самых маленьких «Приключение двух медвежат»
  • Художественный мастер-класс «Все мы дети!»

12. День защиты детей в историко-художественном музее

Полная программа праздника:

  • 10:00 — Игровой маршрут «Ветвистые истории Музейкина».
  • 10:00 — 12:00 — Флешмоб «Рисуем на асфальте — наша дружная семья». Мелки можно принести с собой или взять на кассе.
  • 11:00 — 14:00 — Мастер-класс по аппликации и правополушарному рисованию. Автор: Наталья Рубанова.
  • 14:00 — 15:00 — Мастер-класс по русскому национальному костюму (с викториной и квизом). Автор: Анна Корчагина.
  • 15:00 — Тематическая экскурсия «Знакомство с природой родного края». Участники экскурсии узнают о представителях фауны Калининградской области, начиная от самых крупных до самых мелких.

Литературный музей (посёлок Чистые Пруды)

  • 11:00 — Мастер-класс по рисованию «Вместе — дружная семья!»

13. Праздник в Янтарном

Янтарный комбинат приглашает на весёлый праздник. В программе:

  • Анимационное шоу с ведущими в мультяшных образах, ростовые герои, спектакли и шоу для детей разных возрастов
  • Большой надувной батут

Расписание мастер-классов:

  • 12:00—14:00 — Изготовление леденцов, рисование песком
  • 14:00—16:00 — Роспись пряников, бутылочки с цветным песком
  • 16:00—18:00 — Роспись брелков и деревянных магнитов, игрушки антистресс.

14. «Цвета лета». Арт-сезоны в парке «Аистово»

Посёлок Аистово

В парке пройдут мастер-классы, танцы под бодрые диско-ритмы, пенная вечеринка, чуткий инди-поп с группой «Коса», эмоциональный инди-рок от группы «Печень».

15. День защиты детей в «Эпицентре»

Ул. Профессора Баранова, 30.

  • 12:00 — Беспроигрышная лотерея с легендарным Чубаккой из киносаги «Звёздные войны».
  • 12:30 — Космическая анимация с настоящим звездопадом
  • 14:00 — Ежегодный детский турнир по боулингу
  • 14:00 — Мастер-класс «Съедобные планеты»
  • 14:00 — Мастер-класс «Космос в бутылочке»
  • 15:00 — Детский турнир по аэрохоккею
  • 16:00 — Научное космическое шоу и серебряная дискотека.

16. День защиты детей в «Мега Центре»

Ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б.

Маленьких исследователей от 3 до 10 лет ждут приключения с Дино. Они окунутся в мир динозавров, проберутся сквозь дикие джунгли, спасут яйца динозавра и оторвутся на дискотеке с мыльными пузырями.

Детей от 7 лет ждёт удивительное виртуальное путешествие в VR-очках с эффектом полного погружения. Ребята познакомятся с микромиром муравьёв, пролетят над ледяными просторами Байкала, исследуют глубины морей, узнают о путешествиях космонавтов и совершат кругосветное путешествие, не покидая Калининграда.

На мероприятии предусмотрены аквагрим и мастер-классы по созданию волшебных слаймов и бомбочек для ванн.

17. «Забег в лето»

Верхнее озеро, 31 мая.

Благотворительный забег приурочен ко Дню защиты детей. Собранные средства будут направлены в поддержку детского хосписа «Дом Фрупполо».

Предусмотрены 2 дистанции:

  • 5,5 км — для неё потребуется медсправка свободной формы с указанием разрешённой дистанции.
  • 1,3 км — пешая дистанция, если у вас нет возможности получить медсправку.

Взнос за участие — 550 рублей.

18. «День колеса»

Ул. Д. Донского, 1

Самый массовый велосипедный заезд в Калининграде. Могут участвовать дети от 5 лет. Длина маршрута — 12 километров.