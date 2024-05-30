Куда сходить с ребёнком в День защиты детей: 18 идей для отдыха в Калининграде и за городом

1. Праздник детских улыбок в Пионерском
Территория школы, ул. Флотская, 20.
В городе устраивают праздник с викторинами, играми и мастер-классами.
Вход свободный. Начало в 10:30.
2. МамаПапаФест 2024
Дворец спорта «Янтарный».
На празднике организованы локации для детей и родителей:
«Центральная» с развлекательной программой, танцевальными мастер-классами и конкурсом красоты;
«Спортивная» с захватывающими и весёлыми соревнованиями: «Забег в ползунках», «Гонки в коробках» и «Папа, мама, я — спортивная семья»;
«Полезная» с интересными интерактивами от спикеров;
«Маркет» с мастер-классами для детей (есть платные и бесплатные), аниматорами, мороженым и сладкой ватой;
«Ярмарка» с розыгрышами и подарками.
Вход свободный, для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться. Начало в 11:00.
3. День детства
Зоопарк.
В программе — ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, аниматоры, конкурсы, беспроигрышная лотерея. Начало в 12:00.
4. Фестиваль «В гостях у Пушкина»
Парк сенситивного развития в Гурьевске.
Детей ждут встречи с любимыми героями сказок, развлекательные программы, мастер-классы и яркие выступления детских творческих коллективов округа.
5. Спектакль «Мама для мамонтёнка»
Театр кукол.
Спектакль «Мама для мамонтёнка» — это инсценировка Дины Непомнящей по мотивам хорошо известного советского мультфильма о том, что «так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети».
Начало спектакля в 12:00.
6. «Лето в ритме танца»
Парк аттракционов «Юность».
В программе праздника «Лето в ритме танца»:
- Мюзикл «Мульти-Пульти» от эстрадного центра «Амбер Блюз Кидс’с Чебурашкой, крокодилом Геной, Шапокляк и Незнайкой. Любимые песни и яркие интерактивы от театра детского праздника “Невеличка”
- Игры с мыльной пеной из пушки
- Мастер-классы для детей
- Бьюти-бар
- Аквагрим
- Шоу мыльных пузырей
- Шариковый бар, где можно бесплатно получить фигурку из воздушных шаров
- Весёлые аниматоры и интересные конкурсы
- Танцы и танцевальный флешмоб.
7. “Сад в шкафу”
Музей янтаря.
Ребята узнают, где в Кёнигсберге находился самый красивый сад, для чего нам нужны растения и поучаствуют в мастер-классе по созданию ароматного саше.
Начало мероприятия в 14:00. Стоимость билета — 300 рублей.
8. Детская вечеринка «Гарри Поттер и стражи Азкабана»
Музей филинов и сов «ФилоСовия».
В тайной юрте «ФилоСовии» юные волшебники поупражняются в защите от дементоров с помощью заклинания «Экспекто патронум», чтобы освободить своих товарищей.
Начало в 17:00.
9. Выставка «Остров сокровищ и колыбельная для маленького пирата»
Калининградский музей изобразительных искусств.
Выставка иллюстраций Антона Ломаева к величайшему роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и собственному роману в стихах «Колыбельная для маленького пирата».
Билеты от 150 до 80 рублей. Действует Пушкинская карта.
10. Блошиный рынок в сквере у «Телеграфа»
Светлогорск.
У каждого есть хорошие, но ненужные вещи, которые занимают места на полках. Общественно-культурное пространство «Телеграф» устраивает мероприятие для продажи, обмена и приобретения игрушек, книг, детских вещей и предметов с историей. Начало в 10:00.
11. День защиты детей в музее Мирового океана
В Международный день защиты детей музей подготовил обширную развлекательную программу для своих маленьких гостей.
Музейная набережная (площадка возле НИС «Витязь»).
- Мастер-класс «Возьми море с собой» по созданию сувениров
- Мастер-класс «Аист на крыше» по оригами
- Художественная мастерская «Кораблик детства» под открытым небом
- Фотозона «Стань капитаном»
- Интерактивные занятия «Большая китовая семья» и «Загадки подземного царства»
- Концерт OCEAN-AIR детских творческих коллективов «Слайд», «ДоМиСолька» и театральной студии «СТОП»
- Интерактивный практикум «Плавали — знаем!» от сотрудников управления МЧС и ГИМС Калининграда.
Главный корпус (наб. Петра Великого, 1)
Мастер-класс «Возьми море с собой» по созданию сувениров.
- Выставка работ «Рисуя море» участников областного конкурса для детей с ОВЗ «Корабли для уникальных людей»
- Показательное кормление акул «На зубок»
- Кинолекторий для самых маленьких «Приключение двух медвежат»
- Художественный мастер-класс «Все мы дети!»
12. День защиты детей в историко-художественном музее
Полная программа праздника:
- 10:00 — Игровой маршрут «Ветвистые истории Музейкина».
- 10:00 — 12:00 — Флешмоб «Рисуем на асфальте — наша дружная семья». Мелки можно принести с собой или взять на кассе.
- 11:00 — 14:00 — Мастер-класс по аппликации и правополушарному рисованию. Автор: Наталья Рубанова.
- 14:00 — 15:00 — Мастер-класс по русскому национальному костюму (с викториной и квизом). Автор: Анна Корчагина.
- 15:00 — Тематическая экскурсия «Знакомство с природой родного края». Участники экскурсии узнают о представителях фауны Калининградской области, начиная от самых крупных до самых мелких.
Литературный музей (посёлок Чистые Пруды)
- 11:00 — Мастер-класс по рисованию «Вместе — дружная семья!»
13. Праздник в Янтарном
Янтарный комбинат приглашает на весёлый праздник. В программе:
- Анимационное шоу с ведущими в мультяшных образах, ростовые герои, спектакли и шоу для детей разных возрастов
- Большой надувной батут
Расписание мастер-классов:
12:00—14:00— Изготовление леденцов, рисование песком 14:00—16:00— Роспись пряников, бутылочки с цветным песком 16:00—18:00— Роспись брелков и деревянных магнитов, игрушки антистресс.
14. «Цвета лета». Арт-сезоны в парке «Аистово»
Посёлок Аистово
В парке пройдут мастер-классы, танцы под бодрые диско-ритмы, пенная вечеринка, чуткий инди-поп с группой «Коса», эмоциональный инди-рок от группы «Печень».
15. День защиты детей в «Эпицентре»
Ул. Профессора Баранова, 30.
- 12:00 — Беспроигрышная лотерея с легендарным Чубаккой из киносаги «Звёздные войны».
- 12:30 — Космическая анимация с настоящим звездопадом
- 14:00 — Ежегодный детский турнир по боулингу
- 14:00 — Мастер-класс «Съедобные планеты»
- 14:00 — Мастер-класс «Космос в бутылочке»
- 15:00 — Детский турнир по аэрохоккею
- 16:00 — Научное космическое шоу и серебряная дискотека.
16. День защиты детей в «Мега Центре»
Ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б.
Маленьких исследователей от 3 до 10 лет ждут приключения с Дино. Они окунутся в мир динозавров, проберутся сквозь дикие джунгли, спасут яйца динозавра и оторвутся на дискотеке с мыльными пузырями.
Детей от 7 лет ждёт удивительное виртуальное путешествие в VR-очках с эффектом полного погружения. Ребята познакомятся с микромиром муравьёв, пролетят над ледяными просторами Байкала, исследуют глубины морей, узнают о путешествиях космонавтов и совершат кругосветное путешествие, не покидая Калининграда.
На мероприятии предусмотрены аквагрим и мастер-классы по созданию волшебных слаймов и бомбочек для ванн.
17. «Забег в лето»
Верхнее озеро, 31 мая.
Благотворительный забег приурочен ко Дню защиты детей. Собранные средства будут направлены в поддержку детского хосписа «Дом Фрупполо».
Предусмотрены 2 дистанции:
- 5,5 км — для неё потребуется медсправка свободной формы с указанием разрешённой дистанции.
- 1,3 км — пешая дистанция, если у вас нет возможности получить медсправку.
Взнос за участие — 550 рублей.
18. «День колеса»
Ул. Д. Донского, 1
Самый массовый велосипедный заезд в Калининграде. Могут участвовать дети от 5 лет. Длина маршрута — 12 километров.