Стали известны место и дата похорон Анастасии Заворотнюк

Она родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. Славу ей принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня», который выходил в 2000-е. В нем Заворотнюк сыграла главную роль няни Виктории Прутковской.