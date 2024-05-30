Аэропорт «Пулково» отказывается от парковочных талонов на въезде

В петербургском аэропорту «Пулково» тестируют систему «безбилетного» проезда к центральному пассажирскому терминалу. Об этом 30 мая рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Водителям автомобилей больше не нужно брать талон на въезде, чтобы проехать к терминалу: система будет автоматически распознавать и фиксировать госномер машины. Въезд на территорию аэропорта осуществляется по номеру автомобиля, и на выезде шлагбаум тоже поднимется автоматически.
В парковочном комплексе и транзитных зонах сохраняется прежняя система: нужно получить талон и сохранять его до выезда.
Автомобиль может бесплатно находиться в зоне прилета 15 минут. Если пассажир задержался, заплатить за парковку можно в терминале оплаты, не выходя из машины. Снова въехать на территорию аэропорта бесплатно можно будет только через полчаса.
В середине мая в «Пулково» значительно выросли тарифы на парковку. В «ВВСС» подорожание объяснили растущим спросом и неравномерной заполняемостью. Подорожала и служебная парковка аэропорта, по этому поводу даже обратились в ФАС.