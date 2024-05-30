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Жители Химок смогут проголосовать за название новой станции МЦД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти городского округа Химки Московской области проведут голосование для жителей, чтобы учесть их мнение при названии новой станции МЦД-3. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы округа Родион Левочка.

Источник: РИА "Новости"

«Голосование мы проведем в июне этого года. неделю мы займемся подготовкой и три недели будем собирать голоса. В начале июля подведем итоги. А дальше в рамках процедуры будет сформирована общественная позиция по поводу названия этой станции», — сказал Левочка в ходе встречи с жителями.

Он добавил, что провести голосование можно будет в официальных пабликах администрации или на сайте городского округа.

Строительство станции начнется в 2025 году, анонсировал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из бюджета Подмосковья на реализацию этого проекта направят 1 млрд рублей.

Пока рабочее название платформы — «Химки-2». Она будет расположена на перегоне между станциями «Молжаниново» и «Химки» в районе 23 км Ленинградского шоссе в непосредственной близости от монумента «Противотанковые ежи».

В апреле 2024 года инициативная группа жителей провела опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. пользователей. Из них большинство — 43% проголосовали за варианты названия новой станции «Монумент» или «Монумент Ежи». Активисты, в частности указывают, что в 2026 году, когда предполагается завершить строительство платформы, исполнится 85 лет с начала контрнаступления советской армии под Москвой.