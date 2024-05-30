Жители Химок смогут проголосовать за название новой станции МЦД

«Голосование мы проведем в июне этого года. неделю мы займемся подготовкой и три недели будем собирать голоса. В начале июля подведем итоги. А дальше в рамках процедуры будет сформирована общественная позиция по поводу названия этой станции», — сказал Левочка в ходе встречи с жителями.