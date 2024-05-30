Дешевая клубника и первая земляника: обзор цен на Комаровке

Первое, что бросается в глаза, — люди активно покупают клубнику, берут, в основном, по несколько килограммов. Дело в том, что за последние две недели цена на ягоду сильно упала и сейчас в среднем составляет от 6 до 12 рублей. Стоимость зависит от сорта. Есть за 25 рублей, а встречается и за 4,90 за кило.