Дешевая клубника и первая земляника: обзор цен на Комаровке

На главном рынке Минска ажиотаж: у прилавков образовываются очереди, продавцы на перебой стараются привлечь клиентов, каждый как может.
Даже в середине рабочего дня многие жители белорусской столицы отправляются на Комаровку, чтобы купить свежих ягод или фруктов. Некоторые не ограничиваются килограммом-другим, а приобретают сразу пакетами и лотками.
Корреспондент Sputnik перед наступлением лета решил получше изучить атмосферу на рынке и цены на ассортимент.
Дешевая клубника
Первое, что бросается в глаза, — люди активно покупают клубнику, берут, в основном, по несколько килограммов. Дело в том, что за последние две недели цена на ягоду сильно упала и сейчас в среднем составляет от 6 до 12 рублей. Стоимость зависит от сорта. Есть за 25 рублей, а встречается и за 4,90 за кило.
Причем если еще совсем недавно клубника на прилавках преимущественно была привозной, из стран ЕС, в частности из Греции, то сейчас доминируют белорусская ягода.
Продавцы зазывают покупателей, расхваливая вкусовые качества своего товара, предлагают пробовать.
Среди моря клубники кое-где начинают появляться и «земляничные поляны». Маленький стаканчик этой ягоды стоит 15 рублей, чуть побольше — 30. Такую высокую цену аргументируют тем, что ягоды пока мало, а чтобы насобирать пятилитровое ведро, приходится потратить пять часов. Соглашаться или нет с такой стоимостью — выбор покупателя. При желании можно попробовать немного сбить цену.
Рядом на прилавке — пол-литровые стаканчики с жимолостью, за них просят 10 рублей За такую цену продают и лисички.
Высокие цены на черешню и голубику
Достаточно на Комаровском рынке и черешни. Цена варьируется от 14 до 79 рублей за килограмм. Возят ее из Молдовы, Турции и Узбекистана. Продавцы советуют брать ту, что подороже, так как она вкуснее. По-прежнему высокие цены держатся на голубику, она из Испании и продается по 70 рублей за кило. Лоточек белорусской малины в 300 граммов тоже «кусается» — 20 рублей.
Нектарины на Комаровке предлагают купить за 19,90, килограмм итальянских персиков обойдется в сумму от 19,90 до 29,90 рубля, а турецкие готовы отдать всего за 6,90.
Волшебник Нурлан продает арбузы из Ирана, они в среднем за две недели подешевели на рубль — килограмм обойдется покупателю в семь. При весе арбуза 8−10 кило средний чек получится внушительным. Из плюсов, огромную ягоду доставят до машины, также имеется терминал, так что с оплатой банковской картой вопросов не возникнет.
Немного на главном рынке Минска упал в цене виноград. Так, чилийский продают по 7,90, турецкий без косточки — по 10,90.
Элитный товар
Продавец одного из прилавков сходу предупреждает — у нее товар высокого качества: трогать нельзя.
«Я тут за 32 года столько увидела. Некоторые сюда приходят позавтракать, пообедать и поужинать, а ничего не берут. Только руками потрогают товар, он помнется и портиться», — сетует она.
Торгует женщина экзотикой — манго из Китая продается по 9,90 рублей за штуку, груша — по 12,90 за «кило», Питайя или «драконий фрукт» — по 15 рублей за штуку.
К слову, самая низкая стоимость манго, которую удалось найти на рынке, — 3 рубля за штуку.
Дешевые огурцы
Настал сезон и белорусских огурцов. Причем если при входе на рынок на ценниках в большинстве указано 6 рублей за килограмм, то дальше, при продвижении вглубь, стоимость падает до пяти, четырех и даже трех рублей за килограмм, в зависимости от сорта.
На рынке много томатов. Азербайджанские реализуют от 8,90 до 14,90 рубля за «кило», турецкие — от 4,90 до 9,50. Белорусский помидор установился на отметке в 5,90, испанский — на рубль дороже. Самой дорогой позицией остаются черри — 14,90.
Белорусские кабачки продают от 2,50 до 4,90. Свежая отечественная спаржа пока отпугивает ценой- 17 рублей за 300 граммов. Хотя встречается пучок за 10.
«Сочную» узбекскую капусту готовы отдать за 2,50 рубля. Цветная капуста обойдется в 7 рублей за кило. Лук продают от 50 копеек до рубля за 100 граммов, столько же петрушки обойдется в полтора, шпината — в 2 рубля.
Картофель из Беларуси установился на отметке в 2,50 рубля за килограмм, ранний картофель из Краснодара и Херсонской области реализуют в среднем по 3,50. Продавец советует брать, так как он очень вкусный и легко чистится.
Радует и ассортимент редиски с довольно доступной ценой — 2,50 — 5 рублей за кило.
Ассортимент, представленный на рынке, очень широкий. Главное при посещении Комаровки — это не торопиться в выборе товара, пробовать, сравнивать и делать покупки в удовольствие.