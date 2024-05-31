Септик в ад и желтые пакеты смерти: как в Богучанах демонтируют старую больницу

У богучанской общественницы и ее соратников возникла масса вопросов в связи с ситуацией. Один из главных: как проводилась утилизация опасных отходов, если они оказались практически в открытом доступе? Непонятно и то, почему работы по демонтажу не останавливаются, хотя находки представляют опасность. А вот у жителей мнения разные: есть те, кто солидарен с активисткой, а есть и равнодушные к проблеме.