Септик в ад и желтые пакеты смерти: как в Богучанах демонтируют старую больницу

В селе Богучаны в 381 километре от Красноярска проводят демонтаж больничного городка. Оказалось, что безобидные с виду «деревяшки» советской постройки таят в себе опасность для жителей.
Активистка Анастасия Церфус не впервые рассказывает «МК в Красноярске» о проблемах своего села. Недавно она прислала информацию о подтоплении райцентра. Одной из причин подъема воды общественница называла изношенные коммуникации старого больничного городка. Этот медицинский комплекс начали демонтировать в связи с переездом районной больницы на новое место. И при проведении работ были сделаны жуткие находки.
Желтые пакеты
«В здании бывшей скорой помощи в тамбуре были обнаружены медицинские отходы опасности класса “Б” в желтых пакетах. Найденные пакеты датировались мартом 2024 года», — пояснила активистка.
То есть, эти пакеты при распространении содержимого по селу могут вызвать эпидемию. Но и это не все «сюрпризы» старой больницы. В септиках нашли утилизированные ртутные градусники и люменесцентные лампы.
«Ртуть относится к первому классу опасности, то есть считается чрезвычайно опасным химическим веществом. И самое главное во всей этой истории: зона подтопления находится на одном водоносном горизонте со старым больничным городком», — добавила Анастасия Церфус.
Тем не менее из-за опасных отходов приостанавливать работы по демонтажу, как объяснила общественница, не стали. Как удалось выяснить, у подрядчика, ООО «Стройпром», было разрешение на снос объектов капитального строительства, но результаты экспертизы на биологические и микробиологические факторы, санитарно-бактериологической микробной обсемененности (зараженности) объектов внешней среды представитель организации активным жителям не продемонстрировал.
Более того, компания, которая демонтирует больничные корпуса, распродает доски и другие стройматериалы богучанцам, хотя это потенциально опасно — они могли пропитаться опасными веществами. Но это не проверяется, объяснила Церфус.
В документации, которую предоставила редакции активистка, указано, что опасные отходы должны складироваться отдельно, храниться в соответствии с требованиями безопасности, а затем транспортироваться на ближайший официальный полигон, принадлежащий МУП «Санитарная служба Кежемского района» в Кодинск, то есть, за 142 километра. Правда, по данным Анастасии, у этой площадки нет лицензии на захоронение отходов.
Провал в пропасть
Во время подготовки материала стало известно, что в один из септиков больничного городка провалился экскаватор. Обстоятельства не уточняются, однако техника оказалась под землей почти полностью. Также в переулке Больничный грузовики раздавили теплотрассу, есть риск подтопления жилых домов.
У богучанской общественницы и ее соратников возникла масса вопросов в связи с ситуацией. Один из главных: как проводилась утилизация опасных отходов, если они оказались практически в открытом доступе? Непонятно и то, почему работы по демонтажу не останавливаются, хотя находки представляют опасность. А вот у жителей мнения разные: есть те, кто солидарен с активисткой, а есть и равнодушные к проблеме.
Анастасия написала обращения к губернатору Михаилу Котюкову, в министерство природных ресурсов края, в минэкологии, прокуратуру, Роспотребнадзор и главе района Алексею Медведеву.
От минприроды пришел первый ответ. В ведомстве поручили главе муниципалитета собрать комиссию и обследовать старый больничный комплекс. Если опасные отходы действительно есть, приостановить работы.
Увы, до главы района Алексея Медведева дозвониться не получилось. Его позиция важна в этой ситуации. Возможно, он прокомментирует проблему позднее. А то пока складывается впечатление, что этого скандала могло бы не быть, если бы местные власти вовремя обследовали объект и приняли все меры предосторожности.