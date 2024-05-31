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«Зенит» отказался от чемпионского парада из-за разъезда игроков в отпуск

Председатель правления петербургского клуба «Зенит» Александр Медведев в интервью с журналистом издания «Спорт день за днем» заявил, что в этом году чемпионского парада не будет.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Медведев объяснил, что плотный график не позволяет провести парад в честь чемпионства сине-бело-голубых. Футболисты выйдут на поле 2 июня в рамках игры в Суперфинале Кубка России в Москве, а после этого многие из команды уходят в отпуск.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд в день своего 99-летия. Поражение «Ростова» на игре 25 мая позволило сине-бело-голубым забрать кубок. Также важную роль в чемпионстве петербургского клуба стал параллельный матч «Краснодара» и «Динамо», в котором москвичи проиграли со счетом 1:0.