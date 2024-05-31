«Зенит» отказался от чемпионского парада из-за разъезда игроков в отпуск

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд в день своего 99-летия. Поражение «Ростова» на игре 25 мая позволило сине-бело-голубым забрать кубок. Также важную роль в чемпионстве петербургского клуба стал параллельный матч «Краснодара» и «Динамо», в котором москвичи проиграли со счетом 1:0.