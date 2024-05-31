Главные культурные события июня

Одна из первых отечественных рок-групп «Воскресение» приезжает в Воронеж с концертом в честь своего 45-летия. Кто только за эти годы в коллективе не участвовал, но лидером все время оставался Алексей Романов. «Золотым» периодом считается, когда в группе вместе с ним были Андрей Сапунов и Константин Никольский, но этих времен уже вернуть даже по случаю праздничной даты: Сапунов скончался в 2020 году, а с Никольским, кажется, отношения уже не восстановить. Но группа и сейчас звучит современно, а тексты не потеряли актуальности, так что на концертах «Воскресения» не так уж мало и молодежи.