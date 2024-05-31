Главные культурные события июня

«Иванов»
Камерный театр // 1 июня, 18:00 и 21 июня, 19:00.
Уволенный из основанного им Камерного театра Михаил Бычков связей с театром не теряет: новый худрук Сергей Карпов пригласил режиссера еще раз поработать. На большой сцене Михаил Бычков взялся за пьесу Антона Чехова «Иванов» — первую работу знаменитого писателя, которая была поставлена на сцене. В его версии истории о бедствующем помещике важную роль будет играть музыка: в спектакле используются фрагменты из вокального цикла «Зимний путь» Франца Шуберта на стихи поэта-романтика Вильгельма Мюллера, объединенного образом лирического героя, «романтическое мироощущение которого пронизано давящим чувством одиночества, мрачными настроениями, лишь изредка озаряющимися светлыми воспоминаниями об утраченной любви и надеждой на счастье». Примечательно, что в одном из составов главного героя сыграет актер драмтеатра Вячеслав Гардер. еще одна роль досталась актриса того же театра Милене Хорошко. Значит ли, что выходец из «драмы» Сергей Карпов готовит смену труппы, покажет время.
«Лето в Кольцовском сквере»
Кольцовский сквер // 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня, 18:00.
В июне Воронежская филармония проведет целый ряд бесплатных концертов под открытым небом в рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере». В проекте примут участие Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, музыкально-литературный лекторий, мужской хор ART"o’dox воронежской филармонии, ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», инструментальный квинтет «Воронежские солисты», ансамбль казачьей песни «Держава», эстрадно-джазовый оркестр Big Band воронежской филармонии, заслуженная артистка Воронежской области Ольга Чиркова и ансамбль «Отрада». Вход свободный.
Radio Tapok
Костенки // 8 июня, 18:00.
Мультиинструменталист Олег Абрамов прославился под псевдонимом Radio Tapok благодаря кавер-версиям иностранных рок-хитов — музыкант их не просто перепевал, но представлял на русский язык близкий к оригиналу по смыслу, и что не менее важно, к стихотворному размеру перевод. Сейчас, впрочем, в его творчестве наступила новая волна: ура-патриотические песни по мотивам российской истории под типичный скорее для тематики фэнтези пауэр-металл. Под Воронеж в знаменитый музей-заповедник Radio Tapok приедет на исторический фестиваль «Летний день в Костенках». Концерт станет завершением, а до этого гостям предлагают экскурсии по музею, поход по экотропе, джиппинг-туры по видовым и историческим местам и прочие туристические активности.
Анна Егоян
Воронежская филармония // 11 июня, 19:00.
Уроженка столицы Армении Анна Егоян стала звездой интернет-поэзии на русском языке. Также девушка пробует себя в музыке и сериалах. На поэтическом вечере «Осторожно! Хрупко…» прозвучат стихотворения классиков и современных авторов. «Небольшое выступление, где мысли смешиваются с чувствами, слова растворяются в воздухе, каждая строчка, каждое слово имеет значение», — анонсируют мероприятие организаторы.
«Ундервуд»
Roof Live // 15 июня, 19:00.
Как это ни удивительно, но хиту дуэта Максима Кучеренко и Владимира Ткаченко «Гагарин, я вас любила» уже почти 30 лет. В Воронеже «Ундервуд», написавший конечно немало и других знаковых песен и выпустивший свой последний альбом в 2022 году, гости довольно частые. Но тут повод сходить еще раз весомый — новая концертная площадка. Группа сыграет на крыше торгового центра «Молодежный» в Северном микрорайоне. На лето у организаторов большие и разнообразные планы, в июне, например, на крыше выступят репэр Антоха МС, пауэр-металлисты «Эпидемия» и поп-певец Шура и инди-поп-группа Pompeya.
«Воскресение»
Зеленый театр // 23 июня, 19:00.
Одна из первых отечественных рок-групп «Воскресение» приезжает в Воронеж с концертом в честь своего 45-летия. Кто только за эти годы в коллективе не участвовал, но лидером все время оставался Алексей Романов. «Золотым» периодом считается, когда в группе вместе с ним были Андрей Сапунов и Константин Никольский, но этих времен уже вернуть даже по случаю праздничной даты: Сапунов скончался в 2020 году, а с Никольским, кажется, отношения уже не восстановить. Но группа и сейчас звучит современно, а тексты не потеряли актуальности, так что на концертах «Воскресения» не так уж мало и молодежи.
«ПИРС»
Причал Петровской набережной // 23 июня, 17:00.
«ПИРС» — это музыкальный опен-эйр с участием современных российских групп, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию. Он проводится в рамках Платоновского фестиваля искусств. Концерт состоится на причале Петровской набережной и объединит артистов из Ростова-на-Дону, Иваново, Москвы, Махачкалы и Каспийска. В программе — сеты команд «нееет, ты что», «другдиджея», «Лето в городе», «ВЕЩЬ».
«Принцесса цирка»
Театр оперы и балета // 27 и 28 июня, 19:00, 29 июня, 18:00.
Воронежский театр оперы и балета завершает сезон масштабной премьерой — возвратом в репертуар оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Постановка будет совершенно новой, за нее отвечает приглашенные режиссер Екатерина Миронова и балетмейстер Александр Сомов. Здесь они уже работали над балетом Алексея Шор «Хрустальный дворец». Театр представляет, как сам он анонсирует «творческий эксперимент»: в собственной сценической версии сюжет оперетты максимально приближен к придуманному либреттистами Кальмана. Например, главные герои являются потомками русских аристократов, «как это изначально и было задумано». При этом переведенное и переписанное заново либретто дополнят «оригинальные тексты к некоторым музыкальным номерам». Это, отмечают в театре, дает право назвать выпуск спектакля мировой премьерой. Музыкальная партитура сохранится в первоначальном варианте.
«Материнское сердце»
Воронежский концертный зал // 27 и 28 июня, 18:30.
В этом году зрители Платоновского фестиваля все же смогут увидеть долгожданный для воронежской сцены спектакль «Материнское сердце»: в прошлом году показ был отменен в связи с маршем ЧВК «Вагнер». В центре сюжета — история Авдотьи Громовой, которая на стареньком мотоцикле через всю страну советскую едет в Москву, чтобы спасти сына от тюрьмы. В основе сценария спектакля — рассказы Василия Шукшина «Материнское сердце», «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище», «Залетный», тексты Николая и Елены Рерих и стихотворения Козьмы Пруткова.
Музыка мира в Белом колодце
Меловой карьер Белый колодец // 29 июня, 18:00.
«Музыка мира в Белом колодце» — традиционно одно из самых масштабных и ожидаемых событий Платоновского фестиваля искусств, которое каждый год проходит в уникальном живописном месте Воронежской области. Опен-эйр среди меловых холмов с впечатляющим видом на озеро объединяет тысячи зрителей, наслаждающихся музыкой из разных уголков мира. Композиции, которые исполняют артисты, отражают культуру своих регионов, переосмысляя традиционные музыкальные мотивы и придавая им актуальное звучание. В этом году зрителей ждут выступления Florence Adooni (Гана), Ali (Джакарта), TmbaTa Orchestra (Армения).