Придется ждать до лета 2027-го: как выглядит «Фрунзенская» перед закрытием на реконструкцию

На внутреннюю отделку, размещение мебели и создание технической инфраструктуры отведен второй этап работ. Так как срок закрытия «Фрунзенской» приличный, петербуржцам сообщили об усилении маршрутов наземного транспорта — автобус № 50 и троллейбусы № 15 и 17 будут ходить с интервалами движения в две-три минуты.