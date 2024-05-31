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Придется ждать до лета 2027-го: как выглядит «Фрунзенская» перед закрытием на реконструкцию

Станцию метро «Фрунзенская» закроют на ремонт 1 июня. Специалисты будут полностью реконструировать вестибюль, чтобы открыть на объекте Единый диспетчерский центр метрополитена. Жителям близлежащих улиц придется потерпеть и чаще пользоваться наземным транспортом, ведь «Фрунзенская» откроется только 1 июня 2027 года. Предлагаем посмотреть на снимки последних дней работы станции.

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В течение первого этапа работ специалисты будут заниматься строительством здания диспетчерского центра на базе вестибюля, который планируют расширить. Станция получит четыре новых эскалатора, а также полностью обновленные технические помещения и инженерные сети.

На внутреннюю отделку, размещение мебели и создание технической инфраструктуры отведен второй этап работ. Так как срок закрытия «Фрунзенской» приличный, петербуржцам сообщили об усилении маршрутов наземного транспорта — автобус № 50 и троллейбусы № 15 и 17 будут ходить с интервалами движения в две-три минуты.

метро