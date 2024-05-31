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Клещи за неделю покусали 1021 петербуржца

Статистику опубликовал Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Источник: Комсомольская правда

Сезон клещей в Северной столице еще не закончился. За минувшую неделю они покусали 1021 человека, включая 131 ребенка. Об этом сообщили в отделении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

— С 23 по 29 мая 2024 года зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе один у ребенка, — сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего жителей Петербурга клещи кусали в Пушкинском районе. Там зарегистрировано 36 случаев. Самый непопулярный район у насекомых на этой неделе — Калининский всего с одним случаем укуса. За неделю ученые исследовали 828 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, не обнаружив положительной реакции ни у одного из них.

Также в Роспотребнадзоре поделились статистикой по плановой вакцинации. За неделю в городе было привито 2 992 человека, из которых 782 — дети.

флора и фауна