Клещи за неделю покусали 1021 петербуржца

Больше всего жителей Петербурга клещи кусали в Пушкинском районе. Там зарегистрировано 36 случаев. Самый непопулярный район у насекомых на этой неделе — Калининский всего с одним случаем укуса. За неделю ученые исследовали 828 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, не обнаружив положительной реакции ни у одного из них.