Клещи за неделю покусали 1021 петербуржца

Сезон клещей в Северной столице еще не закончился. За минувшую неделю они покусали 1021 человека, включая 131 ребенка. Об этом сообщили в отделении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
— С 23 по 29 мая 2024 года зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе один у ребенка, — сообщила пресс-служба ведомства.
Больше всего жителей Петербурга клещи кусали в Пушкинском районе. Там зарегистрировано 36 случаев. Самый непопулярный район у насекомых на этой неделе — Калининский всего с одним случаем укуса. За неделю ученые исследовали 828 клещей на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, не обнаружив положительной реакции ни у одного из них.
Также в Роспотребнадзоре поделились статистикой по плановой вакцинации. За неделю в городе было привито 2 992 человека, из которых 782 — дети.