Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

«Погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +18; днем +24…29, в горах +15…+20», — уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +25…27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25 градусов.
Тепло будет и на побережье полуострова. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории ночью столбики термометров покажут до +16, днем воздух прогреется до +26.