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Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 51% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

«Погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +18; днем +24…29, в горах +15…+20», — уточняют синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +25…27.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25 градусов.

Тепло будет и на побережье полуострова. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории ночью столбики термометров покажут до +16, днем воздух прогреется до +26.