Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Ранее при оформлении пособия указывалась любая фактически поступившая сумма. Теперь она будет учитываться, если есть решение суда. А в случае, если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будут рассчитывать, исходя из цифры, фигурирующей в соглашении. Для нее с начала лета введут минимальный порог, который зависит от величины МРОТ. С 1 июня такая сумма алиментов должна быть не менее 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка (4810 рублей), 33% — на двух детей (6349 рублей) и 50% — на трех и более детей (9621 рубль).