Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится. «Так, за 2023 год ВОЗ опубликованы сведения по Бельгии о 77 случаях кори, Франции — 118 случаях, Германии — 81 случае. При этом в ЕС только в 2023 году въехало более 330 тыс. мигрантов, из них около 100 тыс. человек (30%) — в Германию и во Францию», — заключили в пресс-службе.