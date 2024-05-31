Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью

Ранее издание РБК со ссылкой на данные ВОЗ сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. За год в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания. При этом больше всего выявили в феврале этого года — 2 626 заболевших. На втором месте по показателям Азербайджан, на первом — Казахстан.
«Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что в настоящий момент продолжается рост заболеваемости корью в мире, по данным на середину апреля, зарегистрировано 120,3 тыс. случаев, более 47% — в Европейском регионе, а наибольшее число случаев заболевания корью за последние полгода фиксируется в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Ираке, Йемене и Буркина-Фасо.
Влияние мигрантов
«Вызывают сомнения публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС. Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты, поскольку на протяжении последних десятилетий в стране отмечались системные проблемы с вакцинацией населения против всех управляемых инфекций, включая корь», — отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится. «Так, за 2023 год ВОЗ опубликованы сведения по Бельгии о 77 случаях кори, Франции — 118 случаях, Германии — 81 случае. При этом в ЕС только в 2023 году въехало более 330 тыс. мигрантов, из них около 100 тыс. человек (30%) — в Германию и во Францию», — заключили в пресс-службе.
В России, в отличие от большинства других стран, существует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него. Соответствующие мероприятия организуются по каждому первому случаю заболевания, и в случае необходимости учебный процесс переводится в дистанционный режим, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, добавили в ведомстве.