Что можно и нельзя делать в день Федота Овсяника 31 мая, который называют Семь дев

Православная церковь 31 мая вспоминает святого Феодота Корчемника. В народе отмечают Федотов день, или день Федота Овсяника. Кроме того, 31 мая вспоминают семь дев мучениц, пострадавших в начале IV века. Отсюда второе название праздника — Семь дев.
Что нельзя делать 31 мая
Запрещено ломать ветки с дуба, рвать листья. Подобное может спровоцировать неприятности. Не рекомендуется на 31 планировать важные дела. Предки верили, что они не принесут результата. Нельзя устраивать шумные застолья, так как они могут привести к несчастьям. Одиноким девушкам не следует проводить целый день дома, чтобы не остаться незамужними.
Что можно делать 31 мая
По традиции, в Федотов день начинали сеять овес. Кроме того, было принято готовить кисель из овса, который выливали под дуб. Считалось, что это даст возможность поучить богатый урожай.
Согласно приметам, про засушливое лето говорит распустившийся раньше ясеня дуб. В том случае, если рябина и яблоня только начинают цвести, то ждали позднюю осень. Теплые дни предвещает постоянно кукующая кукушка 31 мая. Сильный ветер ночью предупреждает о заморозках.