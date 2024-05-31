Что можно и нельзя делать в день Федота Овсяника 31 мая, который называют Семь дев

Запрещено ломать ветки с дуба, рвать листья. Подобное может спровоцировать неприятности. Не рекомендуется на 31 планировать важные дела. Предки верили, что они не принесут результата. Нельзя устраивать шумные застолья, так как они могут привести к несчастьям. Одиноким девушкам не следует проводить целый день дома, чтобы не остаться незамужними.