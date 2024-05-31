Новая сцена на 800 мест появится в Мариинском театре в Петербурге

В Мариинском театре Петербурге появится новая сцена на 800 мест. Ее оборудуют в здании-памятнике на Лермонтовском проспекте, которое передали во владение театру. Об этом рассказал помощник художественного руководителя Мариинки Марат Оганесян.
— Каждый год мы там проводим очень много мероприятий для того, чтобы здание поддерживать в необходимой форме. Мы сейчас очень плотно с Валерием Абисаловичем Гергиевым занимаемся тем, чтобы найти возможность закрыть историческое здание и провести реконструкцию в соответствии с современными требованиями, — приводит ТАСС слова Оганесяна.
Реконструкция сцены под современные реалии была запланирована еще в 2010 году, однако до сих пор работы в полном формате там не начинались. Площадку оборудуют в здании «Дом Ш. З. Иоффа с кинематографом» на Лермонтовском проспекте. Объект был построен в XIX веке, а в XX его перестроили под Театр миниатюр.