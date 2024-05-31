Новая сцена на 800 мест появится в Мариинском театре в Петербурге

Реконструкция сцены под современные реалии была запланирована еще в 2010 году, однако до сих пор работы в полном формате там не начинались. Площадку оборудуют в здании «Дом Ш. З. Иоффа с кинематографом» на Лермонтовском проспекте. Объект был построен в XIX веке, а в XX его перестроили под Театр миниатюр.