Банкротов не выселят из незарегистрированного единственного жилья

Экономколлегия ВС предложила защищать как единственное жилье должника строение, не поставленное на кадастровый учет. Спор возник в рамках банкротного дела Дмитрия Оглезнева. Его финансовый управляющий (ФУ) выявил незарегистрированное здание на принадлежащем должнику участке площадью 900 кв. м в Подмосковье. По словам гражданина, он проживает в доме вместе с супругой, переехавшей из Харьковской области престарелой матерью, дочерью и ее ребенком. Должник предоставил экспертное заключение, подтвердившее, что строение площадью 49,3 кв. м имеет необходимые коммуникации, пригодно «для круглогодичного проживания» и обладает всеми признаками жилого помещения.
Управляющий встал на сторону банкрота и попросил исключить из конкурсной массы участок с домом. Но арбитражный суд Калужской области ходатайство отклонил. В решении говорится, что Дмитрий Оглезнев вел себя недобросовестно, поскольку о доме ранее не упоминал, а до этого жил и работал в Калуге. По мнению суда, неупоминание спорного дома, снятие калужской прописки, неудачные попытки ФУ продать землю по заниженной цене (без учета здания) свидетельствуют о «сокрытии конкурсной массы и искусственном придании спорному дому исполнительского иммунитета». Решение устояло в апелляции и кассации.
Но по жалобе должника дело передали на рассмотрение экономколлегии. В опубликованном 29 мая определении ВС пояснил, что исполнительский иммунитет распространяется на помещение, если оно является единственно пригодным к постоянному проживанию и не обременено ипотекой. То же касается и участка. Из правила есть исключения, установленные в апреле 2021 года Конституционным судом РФ (КС). Например, если должник вел себя недобросовестно при приобретении жилья, то с него снимается иммунитет. Но, по мнению ВС, действия Дмитрия Оглезнева «не подпадают» под определенные КС признаки недобросовестности. Руководитель банкротной практики «Юр-Проект» Виктор Панченко согласен, что «не любое незаконное поведение должника должно влечь столь суровую санкцию».
Также экономколлегия учла, что должник с супругой уже не имеют прописки в Калуге и других вариантов для проживания у них нет, а в спорном доме живут еще три члена семьи. «Отсутствие легализации помещения в гражданском обороте» не запрещает предоставить объекту иммунитет от взыскания, если у семьи «отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение», подчеркнула коллегия. «Выбор нелегализованного помещения в качестве жилого» — субъективное право должника, пояснил ВС, но важно, что пригодность для проживания подтверждена экспертизой. В итоге экономколлегия отменила все судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав судам тщательно проверить наличие или отсутствие прописки и иного жилья.
Юристы отмечают, что это новый подход в банкротных делах. «Вопрос о допустимости исключения в качестве единственного жилья юридически нежилого помещения в практике был спорным», — отмечает арбитражный управляющий Сергей Домнин. В 2021 году он косвенно затрагивался в деле в отношении Владимира Балыкова (см. «Ъ» от 4 августа 2021 года), но «определенной позиции сформировано не было».
По словам юристов, в первую очередь выводы ВС окажутся полезны для граждан, которые проживают в очевидно жилых, но не зарегистрированных как таковые объектах. Теперь в случае банкротства должники получают возможность оставить себе строения в качестве единственного жилья. «Практику следует распространять и на апартаменты, так как это де-факто и есть жилые помещения, хотя по закону относятся к нежилым», — считает Виктор Панченко. «Когда у должника нет жилья, кроме того, что по документам не является жильем, его явно не стоит выгонять на улицу», — соглашается господин Домнин, подчеркивая «социальную значимость института потребительского банкротства».
Вместе с тем «должникам придется доказать, что апартаменты остаются единственным вариантом для проживания», уточняет глава совета Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко. Подтвердить фактическое проживание в помещении можно свидетельскими показаниями, доставкой по адресу товаров и почты, поясняет господин Панченко.
Госпожа Герасименко уверена, что решение коллегии существенно повлияет на практику и повлечет новый виток споров: «Если ранее в банкротстве граждан споры велись вокруг размеров и стоимости жилых помещений, теперь встанет вопрос и о статусе нежилых». К тому же на позицию ВС смогут ссылаться и недобросовестные должники, полагает господин Панченко. «Под видом благих целей они станут пытаться исключать из конкурсной массы объекты, где фактически не живут, в том числе садовые и летние дома, гаражи», — ожидает Сергей Домнин. Впрочем, госпожа Герасименко считает, что подход ВС не распространяется на такие объекты, а «подобные действия скорее будут квалифицироваться как недобросовестное поведение».