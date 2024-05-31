Банкротов не выселят из незарегистрированного единственного жилья

Также экономколлегия учла, что должник с супругой уже не имеют прописки в Калуге и других вариантов для проживания у них нет, а в спорном доме живут еще три члена семьи. «Отсутствие легализации помещения в гражданском обороте» не запрещает предоставить объекту иммунитет от взыскания, если у семьи «отсутствует иное пригодное для проживания жилое помещение», подчеркнула коллегия. «Выбор нелегализованного помещения в качестве жилого» — субъективное право должника, пояснил ВС, но важно, что пригодность для проживания подтверждена экспертизой. В итоге экономколлегия отменила все судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, указав судам тщательно проверить наличие или отсутствие прописки и иного жилья.