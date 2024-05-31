Для школьников Новосибирска введут два новых предмета

Второе изменение касается предмета «Технология», который с начала нового учебного года будет переименован в «Труд (Технология)». В обновленной программе этого предмета будет больше информации о современных профессиях, что поможет учащимся определиться с выбором будущей профессии. Уроки по новому предмету будут проводиться как в начальной, так и в средней школе.