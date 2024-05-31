На перекрестке улиц Луговой и Карской во Владивостоке установят светофоры

По словам представителей городского Центра организации дорожного движения, наибольшей опасностью на данном нерегулируемом перекрестке считается левый поворот с улицы Луговой на Карскую через полосу встречного движения, где существует риск ДТП из-за трех конфликтных точек — встречной полосы, трамвайных путей и нерегулируемого пешеходного перехода. Чтобы уменьшить вероятность столкновений, автомобильные светофоры будут синхронизированы с светофорами для трамваев, а также пешеходный переход через улицу Карскую будет оборудован регулированием.