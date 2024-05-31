На перекрестке улиц Луговой и Карской во Владивостоке установят светофоры

На перекрестке улиц Луговой и Карской во Владивостоке запланировано установить светофоры, что улучшит удобство и безопасность движения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По словам представителей городского Центра организации дорожного движения, наибольшей опасностью на данном нерегулируемом перекрестке считается левый поворот с улицы Луговой на Карскую через полосу встречного движения, где существует риск ДТП из-за трех конфликтных точек — встречной полосы, трамвайных путей и нерегулируемого пешеходного перехода. Чтобы уменьшить вероятность столкновений, автомобильные светофоры будут синхронизированы с светофорами для трамваев, а также пешеходный переход через улицу Карскую будет оборудован регулированием.
Работы по установке объектов выполнят в текущем году. Напомним, на прошлой неделе был установлен новый светофор на пешеходном переходе во Владивостоке, который ранее не был регулируемым. Он появился в районе Анны Щетининой, 22, рядом с торговым центром «Снеговая Падь».
Также в 2024 году на улицах Владивостока были установлены новые светофоры с кнопками вызова для пешеходов: на Крыгина, 15, Народный проспект, 2б, Университетский проспект, 10, Стрелочная, 3, Народный проспект, 28, стр. 3 и проспект Красного Знамени, 82б.
Кнопки вызова для пешеходов были установлены на уже существующих светофорах по адресам: Верхнепортовая, 32 и 46, Шилкинская, 21, Пушкинская, 37 и 63, Борисенко, 62 и Постышева, 41. Кроме того, специалисты добавили бело-голубые секции светофоров на улицах 1-я Морская, 2, Алеутская, 45 и Океанский проспект, 157.