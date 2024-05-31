Что произошло в Хабаровском крае к утру 31 мая

В селе Сосновка представители Народного фронта обнаружили, что очистные сооружения МУП «Сосновка» сбрасывают сточные воды в Красную речку, протекающую через частный сектор. Несмотря на предписания прокуратуры об устранении нарушений, ситуация не изменилась, и загрязнение продолжается. Жители жалуются на сильный запах сероводорода и ухудшение состояния реки, которая загрязнена слизью и мусором. Директор МУП «Сосновка» признал проблему, ссылаясь на устаревшее оборудование очистных сооружений и необходимость их модернизации. Народный фронт вновь обратился в природоохранную прокуратуру с требованием принять меры.