Что произошло в Хабаровском крае к утру 31 мая

В Хабаровске произошло смертельное ДТП. 50-летний мужчина попал под колеса автомобиля на Краснореченской улице около 23:55. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель на Toyota Prius, движущийся со стороны Прогрессивной в направлении улицы Суворова, не смог избежать столкновения. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Житель Хабаровска был осужден Артемовским городским судом в Приморье за помощь в контрабанде древесины дуба монгольского в Китай. Общая сумма незаявленных ресурсов составила 81 миллион рублей. Мужчина являлся частью преступной схемы, помогая фирмам экспортировать ресурсы за границу за вознаграждение. В Китай он вывез древесины на 58,1 миллиона рублей. Общий ущерб составил 81 миллион рублей.
В селе Сосновка представители Народного фронта обнаружили, что очистные сооружения МУП «Сосновка» сбрасывают сточные воды в Красную речку, протекающую через частный сектор. Несмотря на предписания прокуратуры об устранении нарушений, ситуация не изменилась, и загрязнение продолжается. Жители жалуются на сильный запах сероводорода и ухудшение состояния реки, которая загрязнена слизью и мусором. Директор МУП «Сосновка» признал проблему, ссылаясь на устаревшее оборудование очистных сооружений и необходимость их модернизации. Народный фронт вновь обратился в природоохранную прокуратуру с требованием принять меры.