«Встречай, родной город»: Олимпийская чемпионка приехала во Владивосток

Спортсмены по художественной и спортивной гимнастике в эти выходные будут выявлять лучших сразу на двух турнирах во Владивостоке. Уже сегодня, 31 мая, в спорткомплексе на Пограничной, 12 стартует открытый турнир по спортивной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки по этому виду спорта Лилии Ахаимовой. А «художницы» будут бороться за медали на ежегодных городских соревнованиях.
Первыми в борьбу включатся представители спортивной гимнастики. Уже сегодня ребята выполнят отборочные упражнения в отдельных видах и многоборье. 1 июня выступают девочки. Финалы пройдут в воскресенье, 2 июня.
«В соревнованиях на призы уроженки Владивостока Лилии Ахаимовой примут участие команды из Благовещенска, Сахалина. Команда хозяев сформирована на базе городской спортивной школы Владивостока по гимнастике. Всего в турнире примут участие более 100 ребят в разных возрастах. Есть и совсем юные спортсмены — 5−6 лет, и мастера спорта. Из нашей школы выступят порядка 80 воспитанников», — говорит руководитель МБУ ДО спортивная школа по гимнастике Владивостока Екатерина Мунирова.
Именно спортивная гимнастика развивается в нашем городе уже много лет. Воспитанницы школы Владивостока Наталья Нургалиева и Екатерина Вандышева входили в своё время в состав сборной России. Про Ахаимову было сказано выше.
«Сейчас из нашей муниципальной школы две перспективные девочки: Александра Искакова и Виталина Шевчук входят в молодёжную сборную страны. Их тренирует Лариса Недовесова. Другие ребята и девчонки постоянно показывают хорошие результаты и занимают призовые места на турнирах в Дальневосточном округе и российском первенстве. Например, в прошлом году наша команда впервые стала бронзовым призером чемпионата России по гимнастике среди девушек. Всего у нас сейчас занимается в школе этим видом спорта 180 детей», — продолжает Екатерина Мунирова.
Еще больше ребят в этой же муниципальной школе занимаются художественной гимнастикой. Например, на чемпионате Владивостока, который в выходные пройдет в спорткомплексе «Олимпиец» на ковер выйдут 380 спортсменок. Уровень подготовки разный — от третьего юношеского разряда до мастеров спорта. Но сильнейшие определятся только на чемпионате города.
И еще. По поручению президента России Владимира Путина в нескольких регионах России будут созданы центры подготовки команд, в том числе сборных страны, по различным видам спорта. В нашем городе появится именно гимнастический центр. Он должен быть построен на острове Русский.