«Встречай, родной город»: Олимпийская чемпионка приехала во Владивосток

«Сейчас из нашей муниципальной школы две перспективные девочки: Александра Искакова и Виталина Шевчук входят в молодёжную сборную страны. Их тренирует Лариса Недовесова. Другие ребята и девчонки постоянно показывают хорошие результаты и занимают призовые места на турнирах в Дальневосточном округе и российском первенстве. Например, в прошлом году наша команда впервые стала бронзовым призером чемпионата России по гимнастике среди девушек. Всего у нас сейчас занимается в школе этим видом спорта 180 детей», — продолжает Екатерина Мунирова.