Музей истории Хабаровска в День города отмечает 20-летие

— Все эти экспонаты являются свидетелями исторических событий первых веков русской истории, — объясняет Сергей Меховщиков. — Они куплены на аукционах. Чтобы они появились в коллекции, пришлось перечитать больше двухсот серьезных книг и научных статей, дабы понять, что же следует собирать, что истинно ценно, а уже потом целенаправленно искать раритеты на аукционах. Собрать такие коллекции не всем музеям удается, на это нужны средства, а главное понимание, что именно вы хотите иметь. Некоторые предметы настолько редкие, их считанные единицы в музеях страны. Так, например, в Хабаровске есть японский меч восьмого века, их в мире всего пять, один из них — у нас. Он найден в окрестностях Хабаровска. Его принесли дарители, не вполне осознавая его ценность. Задача музейщиков провести атрибуцию, научно изучить предмет, точно ли это меч, а не железная палка, и в самом ли деле он восьмого века? И только, когда все это определено, предмет обретает ценность. В понимании Сергея Меховщикова, современный музей — это возврат к истокам музейного дела. Да, экспозиция должна вмещать достижения дизайнерской мысли — свет, цвет, но самая большая ценность -сам предмет, имеющий историческую, научную или художественную ценность. Ради него все и существует. Впереди у музея самый грандиозный проект «Эллины и варвары», который расскажет о Северном Причерноморье и Северном Кавказе в античную эпоху. Он состоится в большом выставочном зале, который музей начинает активно осваивать. В Хабаровск уже пришли редкие экспонаты, в частности, древние амфоры из Крыма. Так что будем следить за афишей.