Музей истории Хабаровска в День города отмечает 20-летие

Музею истории города Хабаровска 31 мая исполняется 20 лет. Он отрылся в день рождения краевой столицы. Первая экспозиция называлась «Есть у города начало», она и положила начало музею. Теперь в музее больше 11 тысяч единиц хранения, почти 400 дарителей. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает о том, как в коллекции, которая начиналась с нуля, появились редчайшие экспонаты.
В Хабаровске тушили прежде застрахованные дома
Идея создания музея Хабаровска витала в воздухе давно. Все, что было в далеком и недалеком прошлом, и что еще будет должно остаться в памяти людей, которые живут в этом городе и которые его любят. Но сразу после открытия музей пришлось закрыть. Здание ДК Дальэнергомаша 1957 года постройки нуждалось в капитальном ремонте, все инженерные сети пришли в негодность. А заодно нужно было понять, что должно быть в обновленных стенах, в здании к тому времени располагалось множество фирм, магазинов.
Фонды музея были законсервированы и вывезены на склады, часть сотрудников работало в библиотеке по улице Пионерской. Три года шел ремонт, и только в 2011 году здание открыли. Сюда перевезли фонды, около двадцати груженных фур. Начинали они в буквальном смысле слова с нуля. Бросили клич к горожанам, попросили ведомственные музеи поделиться экспонатами. И люди откликнулись. Оказывается, даже теперь, когда старые вещи и мебель хранить негде, они все равно осталась. Музейным экспонатом № 1 стала овальная металлическая табличка с надписью: «Городское общество взаимного от огня страхования. Российский союз обществ». Она висела на здании Дальневосточной научной библиотеки, бывшем торговом доме Плюсниных. Табличка означала, что это здание застраховано от пожара. В Хабаровске в то время часто случались возгорания, особенно в зимнее время. Те, кто заботился о своем жилье, дома свои страховали, в Хабаровске был открыт филиал Санкт-Петербургского общества. Пожарные тушили в первую очередь те дома, о сохранности которых заранее позаботились хозяева. А самая первая коллекция, которую передали в музей истории Хабаровска, стала коллекция живописи известного художника Николая Долбилкина. Больше ста картин плюс фронтовые зарисовки, альбомы. Бесценный дар его жены! Из редких экспонатов в городском музее — два семейных альбома семьи Плюсниных. Есть коллекция первой аптеки Хабаровска. Там приборы для диагностики зрения — линзы, весы, пузырьки. Потом коллекция разрослась так, что на небольшом пространстве музея нет свободного пространства, коридоров, всюду — экспозиционные площадки. За эти годы у коллектива выработали свой стиль работы — музей как большой дом, квартира, в которой живет прошлое и настоящее. На стенах висят фотографии родственников, друзей, запечатлены счастливые моменты жизни. Каждый год хабаровский музей, единственный в стране, проводит выставку «Семейная реликвия», чем очень гордится. Их проект отмечен всероссийскими наградами.
Чай с сахаром у самовара
В этом году акция «Ночь в музее» была посвящена Году семьи. Концепцию определили так: семья, ячейка, индивид. Пошли от традиционной семьи, как союза людей, ячейка — ее социальное значение, а индивид — состояние, когда семья распадается и каждый становится сам по себе.
— Что объединяло крестьянскую семью? Конечно, труд, — размышляет заведующий отделом исторических исследований и выставочной работы музея Сергей Меховщиков. — В одиночку в таких условиях не выжить, потому семьи были такими большими. Вот мы и решили предложить нашим посетителям интерактивное занятие — соткать за одну музейную ночь льняное полотно. Взяли ткацкий станок, множество приспособлений и показали процесс обработки льна — от начала до готового изделия.
Людей пришло немного, но это были не праздные посетители, которые хотели развлечься, теперь «Ночь в музее» часто превращают в шоу или модную тусовку, а те, кто действительно хотел что-то узнать. И гости это отметили с благодарностью. Дальше было чаепитие у самовара.
-Мы купили головку сахара, сделанную по старинному рецепту, — рассказывает Сергей Меховщиков. — Через интернет выписали целый килограмм. Заварили листовой чай, взяли заварной чайник из частной коллекции, как и самовар, так что ни один музейный экспонат не пострадал. Наш сотрудник наливал чай, угощал всех баранками и давал возможность каждому желающему отколоть кусочек сахара щипцами по старому обычаю. Это прекрасное погружение в эпоху. А дальше музейщики стали изучать становление советского общепита. Это тоже напрямую касается семьи — эмансипация, освобождение женщины от кухонного рабства. Появилась столовые и еда, которая там готовилась, — первое, второе, компот. Вырабатывались ГОСТы, применялся научный подход к содержанию жиров, белков и углеводов. Второе важное явление — стала появляться культура потребления пищи, поведения в обществе. Ведь только советская столовая, общепит научил людей пользоваться индивидуальной посудой. В крестьянской семье все ели своими ложками, но из одной миски или чугунка. В музее есть фаянсовые тарелки с агитационной символикой, вроде пятилетку за четыре года. Так что стол накрыли в духе советской эпохи. И это тоже получилось хорошо.
Настоящий самурайский меч
Как развивался музей в течение двадцати лет? Сотрудник отдела исторических исследований Александр Соболев говорит, что они отказались от многих привычных вещей, в частности, от портретного ряда, растягивания предметов по стенам. Попытались стилизовать витрины. Главный принцип, от которого они не отступают, — выставлять только подлинные предметы, отказавшись от новоделов. Да, достать костюм XIX века крайне сложно, но и заменять исторические предметы репликами, так называют интерпретацию старых вещей, нет смысла. Люди, когда видят подделку и подлинный костюм, скептически относятся к оригинальному предмету потому, что он зачастую выглядит не так ярко и презентабельно. Одно время было поветрие, что музей должен быть мультимедийно насыщенным. Но зачем? Если у каждого в руках смартфон. Одно прикосновение, и у тебя перед глазами весь мир. Посетители хотят видеть то, чего они больше нигде не увидят. И в этом смысле музей сделал огромный шаг вперед.
В частности, сотрудникам удалось собрать коллекцию, которой могут позавидовать крупнейшие музеи страны. Собранные воедино, предметы рассказывают о далёкой истории возникновения нашего государства, образования русского народа и окружающего его мира.
— Все эти экспонаты являются свидетелями исторических событий первых веков русской истории, — объясняет Сергей Меховщиков. — Они куплены на аукционах. Чтобы они появились в коллекции, пришлось перечитать больше двухсот серьезных книг и научных статей, дабы понять, что же следует собирать, что истинно ценно, а уже потом целенаправленно искать раритеты на аукционах. Собрать такие коллекции не всем музеям удается, на это нужны средства, а главное понимание, что именно вы хотите иметь. Некоторые предметы настолько редкие, их считанные единицы в музеях страны. Так, например, в Хабаровске есть японский меч восьмого века, их в мире всего пять, один из них — у нас. Он найден в окрестностях Хабаровска. Его принесли дарители, не вполне осознавая его ценность. Задача музейщиков провести атрибуцию, научно изучить предмет, точно ли это меч, а не железная палка, и в самом ли деле он восьмого века? И только, когда все это определено, предмет обретает ценность. В понимании Сергея Меховщикова, современный музей — это возврат к истокам музейного дела. Да, экспозиция должна вмещать достижения дизайнерской мысли — свет, цвет, но самая большая ценность -сам предмет, имеющий историческую, научную или художественную ценность. Ради него все и существует. Впереди у музея самый грандиозный проект «Эллины и варвары», который расскажет о Северном Причерноморье и Северном Кавказе в античную эпоху. Он состоится в большом выставочном зале, который музей начинает активно осваивать. В Хабаровск уже пришли редкие экспонаты, в частности, древние амфоры из Крыма. Так что будем следить за афишей.