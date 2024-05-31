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Дмитрий Демешин поздравил хабаровчан с Днем города

Сегодня, 31 мая, Хабаровску исполняется 166 лет со дня основания.

Источник: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 31 мая, Хабаровску исполняется 166 лет со дня основания. По такому случаю врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к горожанам с торжественной речью. Он отметил, что город, основанный русскими офицерами в середине XIX века, за короткий срок проделал путь от небольшого военного поста до современного динамичного центра экономики, культуры и спорта всего Дальнего Востока. В краевой столице на сегодняшний день проживают 616 тысяч человек. Для них местные власти стараются создать комфортные условия и возможности для развития.

«Уверен, в наших силах реализовать все намеченное! Желаю Хабаровску процветания, а нам, его жителям — успехов и благополучия! С праздником!», — поздравил хабаровчан Дмитрий Демешин.