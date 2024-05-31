Местами под +30: какая погода будет в Хабаровском крае 31 мая

В пятницу, 31 мая, потепление в Хабаровском крае продолжится. Практически на всей территории региона будет стоять сухая и жаркая погода, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
В Советской Гавани днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +6… +8 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +13…+15 градусов. Без осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.