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Местами под +30: какая погода будет в Хабаровском крае 31 мая

Последний день весны отметится тёплой, сухой и ясной погодой.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 83% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 31 мая, потепление в Хабаровском крае продолжится. Практически на всей территории региона будет стоять сухая и жаркая погода, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Вяземском днём +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Советской Гавани днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +6… +8 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +13…+15 градусов. Без осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.