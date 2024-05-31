Синоптики рассказали, когда в Приморье вернется тепло

Лето в Приморье не за горами — осталось «пережить» последний весенний день. Однако теплом в крае совсем «не пахнет»: почти через день в регионе дожди и температура воздуха, отстающая от нормы на 2−7 градусов. Когда в край у моря вернется тепло, рассказал главный синоптик Борис Кубай — в материале ИА PrimaMedia.