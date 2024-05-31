Синоптики рассказали, когда в Приморье вернется тепло

Лето в Приморье не за горами — осталось «пережить» последний весенний день. Однако теплом в крае совсем «не пахнет»: почти через день в регионе дожди и температура воздуха, отстающая от нормы на 2−7 градусов. Когда в край у моря вернется тепло, рассказал главный синоптик Борис Кубай — в материале ИА PrimaMedia.
По его словам, феномен Эль-Ниньо действительно пока не греет, и даже «не подает» признаков активности. В 2023 году ситуация была обратная: юг полностью доминировал над севером, направляя туда перегретую тропическую воздушную массу. В текущем же году север наоборот направляет на юг холодную воздушную массу.
«При этом планетарная фронтальная зона оттесняется с северных границ Якутии далеко на юг к Тайваню. Результатом такого процесса стало образование над территорией северного Китая малоподвижной холодной циклонической депрессии, которая регулярно направляет с запада на восток холодные атмосферные фронты с дождями разной интенсивности», — уточнил метеоролог.
Но есть и хорошие новости: уже с воскресенья, 2 июня, эта погодная депрессия начнет медленно оседать с севера на юг, а температура начнет повышаться, но пока в медленном темпе.
«К концу следующей недели в целом ряде районов не исключена и 30-градусная жара, правда, дня через три температура снова может понизиться с приходом следующей депрессии. Июнь, однако», — пошутил Борис Кубай.
Напомним, весна прощается с приморцами дождливой и прохладной погодой. Среднесуточная температура на 2−7 градусов ниже климатических значений для этого времени года, такой температурный режим больше характерен для первых чисел мая. В пятницу, 31 мая, преимущественно без осадков, небольшой дождь возможен в конце дня. Температурный фон немного ниже, чем вчера.