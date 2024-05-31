Юристы оценили идею Верховного суда о квалификации дел по клевете

С Кулиевым и Клювгантом не согласен партнер и руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Булат Тугутов. Он считает, что законопроект Верховного суда предполагает «некий более повышенный уровень уголовно-правовой охраны чести и достоинства человека и гражданина»: если заявление о клевете подается в органы внутренних дел, то подключается государство в лице правоохранительных органов, которые проводят доследственную проверку, предварительное расследование по возбужденному уголовному делу. В случае, если интересы потерпевшего были затронуты, то даже при отсутствии желания потерпевшего заниматься этим делом, оно будет доведено до суда, который вынесет решение, обращает внимание Тугутов, оценивая инициативу в целом положительно.