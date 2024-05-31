От укусов клещей в Приморье уже пострадали почти 3,5 тысячи человек

В Приморье более 3418 человек, среди которых 907 детей, пострадали от укусов клещей, сообщили ИА PrimaMedia в краевом Роспотребнадзоре.
«На экспресс-исследование отправили 2366 клещей, возбудителей энцефалита нашли у шести паразитов. В 491 экземпляре клещей обнаружили боррелию, в 481 — риккетсии, в 33 — анаплазмы, в 24 — эрлихии», — отметила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.
Специалисты напоминают о важности соблюдения мер профилактики при любом посещении природы, выезде в лес или на дачу, а также необходимости проверки себя, своих спутников и домашних животных на наличие клещей. Также стоит использовать специальные средства для отпугивания опасных насекомых и надевать правильную одежду.
Напомним, во Владивостоке проведена акарицидная обработка территорий. От клещей избавили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.