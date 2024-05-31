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Трёх экс-мигрантов нашли у Хилокского рынка и доставили в военкоматы Новосибирска

Очередной рейд правоохранители провели в хостелах у Хилокского рынка.

Источник: Сиб.фм

Выявили троих бывших трудовых мигрантов, которые не встали на воинский учёт. Об этом сообщил vn.ru.

По данным портала, хостелы в Кировском районе представляют собой нежилые помещения, переоборудованные в общежития. Во время проверки сотрудники военного следственного отдела СКР, УМВД и Управления по вопросам миграции вычислили трои бывших трудовых мигрантов, которые должны были, но не встали на воинский учёт. Мужчин привезли в военкоматы.

Отмечается, что вся троица работала не на самом рынке, а на стройках поблизости.

По итогам прошедшей недели в Новосибирске обнаружили 40 экс-мигрантов, которые не заявили о себе в военкомат. Они были поставлены на учёт: один из них заключил контракт на военную службу, трое попали под призыв.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что главе СК Бастрыкину доложат о массовом заселении мигрантов в общежитие Новосибирска.