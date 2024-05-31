Строить вторую крупнейшую школу Красноярска начнут в августе

К работам подрядчик должен будет приступить 1 августа 2024 года, а завершить их — до 28 февраля 2026 года.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1550 учеников. В одну смену в нем смогут заниматься 62 класса. Это будет уже вторая школа в городе с такой большой вместимостью.

Кроме стандартных кабинетов, в здании запроектированы 4 мастерских: по обработке дерева, металла, ткани и кулинарии. Также в школе будет студия музыки и пения, спортивный, актовый и читальный залы, медиатека, кабинет стоматолога и прививочный, пищеблок со столовой и другие помещения. На пришкольной территории оборудуют футбольное поле и травмобезопасным покрытием, беговые дорожки и игровые площадки.