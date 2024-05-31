Строить вторую крупнейшую школу Красноярска начнут в августе

К работам подрядчик должен будет приступить 1 августа 2024 года, а завершить их — до 28 февраля 2026 года.
Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1550 учеников. В одну смену в нем смогут заниматься 62 класса. Это будет уже вторая школа в городе с такой большой вместимостью.
«На строительство школы у подрядчика около полутора лет. Это немного, учитывая масштаб проекта. Департамент градостроительства и управление капитального строительства будут постоянно контролировать соблюдение графика. Мы понимаем, насколько эта школа важна для жителей микрорайона “Тихие Зори”, — говорит и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Отметим, ООО «Северстрой» ранее строило в Красноярске детский сад в Медгородке и реконструировало здание бывшей 47-ой школы в Ленинском районе. В мэрии говорят, что претензий и нареканий в прошлом к подрядчику не было.
Как сообщил глава города Владислав Логинов, в ближайшее время начнется поиск подрядчика для строительства школы на 1280 мест в Образцово.