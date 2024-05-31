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Строить вторую крупнейшую школу Красноярска начнут в августе

Контракт стоимостью 1,5 миллиарда рублей на строительство долгожданной школы в микрорайоне «Тихие Зори» заключили с компанией «Северстрой», сообщили в администрации Красноярска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

К работам подрядчик должен будет приступить 1 августа 2024 года, а завершить их — до 28 февраля 2026 года.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1550 учеников. В одну смену в нем смогут заниматься 62 класса. Это будет уже вторая школа в городе с такой большой вместимостью.

Кроме стандартных кабинетов, в здании запроектированы 4 мастерских: по обработке дерева, металла, ткани и кулинарии. Также в школе будет студия музыки и пения, спортивный, актовый и читальный залы, медиатека, кабинет стоматолога и прививочный, пищеблок со столовой и другие помещения. На пришкольной территории оборудуют футбольное поле и травмобезопасным покрытием, беговые дорожки и игровые площадки.

«На строительство школы у подрядчика около полутора лет. Это немного, учитывая масштаб проекта. Департамент градостроительства и управление капитального строительства будут постоянно контролировать соблюдение графика. Мы понимаем, насколько эта школа важна для жителей микрорайона “Тихие Зори”, — говорит и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.

Отметим, ООО «Северстрой» ранее строило в Красноярске детский сад в Медгородке и реконструировало здание бывшей 47-ой школы в Ленинском районе. В мэрии говорят, что претензий и нареканий в прошлом к подрядчику не было.

Как сообщил глава города Владислав Логинов, в ближайшее время начнется поиск подрядчика для строительства школы на 1280 мест в Образцово.​

строительство