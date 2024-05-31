Космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России

Президент РФ Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России космонавту из Новосибирска Анне Кикиной. По информации на сайте администрации президента, девушка поблагодарила родителей и малую родину.
— Выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне. Своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека, — отметила Анна Кикина.
В пресс-службе отметили, что девушка продемонстрировала умение решать задачи любой сложности.
Напомним, бортинженер из Новосибирска отправилась в космос в октябре 2022 года. Всего она пробыла на орбите 157 дней.
О том, что космонавт вернулась на Землю, сообщили в NASA в марте 2023 года. Ее корабль прибыл к берегам Флориды, США.
Анна Кикина — единственная женщина в современном отряде Роскосмоса.