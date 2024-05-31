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Космонавту из Новосибирска Анне Кикиной вручили «Золотую Звезду» Героя России

На встрече с Владимиром Путиным девушка поблагодарила свою семью.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России космонавту из Новосибирска Анне Кикиной. По информации на сайте администрации президента, девушка поблагодарила родителей и малую родину.

— Выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне. Своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека, — отметила Анна Кикина.

В пресс-службе отметили, что девушка продемонстрировала умение решать задачи любой сложности.

Напомним, бортинженер из Новосибирска отправилась в космос в октябре 2022 года. Всего она пробыла на орбите 157 дней.

О том, что космонавт вернулась на Землю, сообщили в NASA в марте 2023 года. Ее корабль прибыл к берегам Флориды, США.

Анна Кикина — единственная женщина в современном отряде Роскосмоса.