В Беларуси стало больше малярийных комаров. Узнали у биолога, опасно ли это

«До недавнего времени считалось, что у нас 3 вида малярийных комаров. Но наш сотрудник, который специализируется на этих насекомых, говорит, что по новым данным их уже 5, — отметила ученый. — Вероятность того, что с дальнейшим потеплением их станет больше, есть».
При этом, по словам Бычковой, в Центре по биоресурсам за комарами наблюдают, и волноваться белорусам не стоит.
«Даже если комар малярийный, то есть физиологически способен переносить инфекцию, это не значит, что каждое насекомое этого вида априори это делает. Если рядом нет очага заболевания малярией, то и переносить нечего», — успокаивает профессор.