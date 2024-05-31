В Беларуси стало больше малярийных комаров. Узнали у биолога, опасно ли это

«До недавнего времени считалось, что у нас 3 вида малярийных комаров. Но наш сотрудник, который специализируется на этих насекомых, говорит, что по новым данным их уже 5, — отметила ученый. — Вероятность того, что с дальнейшим потеплением их станет больше, есть».