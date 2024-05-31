Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На выходных в Красноярске распогодится

Последний день весны в Красноярске выдастся прохладным и дождливым, а первые дни лета будут умеренно теплыми и сухими.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 83% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

В пятницу, 31 мая, в городе ожидается +8, +10 °C, облачность, дождь и западный ветер 7−12 м/с.

В субботу, 1 июня, ночью будет около +2, +4 °C. Днем — до +13 °C, облачно с прояснениями и без осадков. Атмосферное давление станет высоким — 750−752 мм рт.

В воскресенье, 2 июня, должно потеплеть до +15, +18 °C. Давление придет в норму, ветер будет слабым.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха в Красноярске продолжит постепенно повышаться, но к летнему теплу добавятся кратковременные дожди с порывистым ветром.