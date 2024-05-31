На выходных в Красноярске распогодится

В пятницу, 31 мая, в городе ожидается +8, +10 °C, облачность, дождь и западный ветер 7−12 м/с.
В субботу, 1 июня, ночью будет около +2, +4 °C. Днем — до +13 °C, облачно с прояснениями и без осадков. Атмосферное давление станет высоким — 750−752 мм рт.
В воскресенье, 2 июня, должно потеплеть до +15, +18 °C. Давление придет в норму, ветер будет слабым.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха в Красноярске продолжит постепенно повышаться, но к летнему теплу добавятся кратковременные дожди с порывистым ветром.