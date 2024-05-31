Депутаты Омского горсовета обсудили план развития парка 30-летия ВЛКСМ

«Выездные заседания комитетов — важный шаг, чтобы депутаты при формировании бюджета на последующие годы могли эффективно воспользоваться возможностью скорректировать расходную часть. Парк 30-летия ВЛКСМ — один из самых крупнейших и старейших и требует огромной модернизации. Нужно сделать большое колесо обозрения не только за счёт бюджетных средств города, но и инвесторов. Депутаты заинтересованы, чтобы каждый омич мог в своём районе приехать в удобное место с хорошей транспортной обеспеченностью и отдохнуть с семьёй. У нас масштабные планы на этот парк, но бюджетных средств недостаточно, чтобы его развить в той мере, как бы хотелось. Сейчас главное увидеть, что меценатство, которое развивает мэр города Сергей Шелест, безусловно, отразится не только на этом парке, но и на всех в Омске», — отметил председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.