Депутаты Омского горсовета обсудили план развития парка 30-летия ВЛКСМ

30 мая в парке 30-летия ВЛКСМ состоялось выездное заседание комитета по экономическому развитию Омского городского Совета. На повестке был вопрос, касающийся развития муниципальных парков.
Директор МП Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков рассказал о планах развития на 2024−2025 годы.
«За неполный год мы провели реновацию пяти аттракционов, которые были выведены в предыдие годы из оборота. Также начали делать благоустройство зоны аттракционов. косметический ремонт в районе входной группы, отремонтировали спецтехнику, которая находится на балансе предприятия. Заключили договоры на установку новых аттракционов. Сейчас разрабатываем концепцию развития территории возле озера — уже с конца июня омичей будет радовать пара лебедей. Кроме того, мы закупили один большой аттракцион семейного экстремального типа на 40 посадочных мест “Танго”. Открытие планируется с 15 по 20 июня. Ещё в этом году запустили первый пилотный проект — надувная полоса препятствий “Паровозик”. Мы будем развивать этому тему и надеюсь, что в течение одного-двух лет увеличим до 10−12 круглогодичных аттракционов», — рассказал Щербаков.
Также планируется создание трёх площадок для занятий волейболом и стритболом, фотозон, установка светодиодного экрана на главном входе, строительство интерактивных площадок. Что касается озеленения: уже появилось около 60 сосен и должны высадить ещё 400 молодых деревьев. Кроме того, по программе «Комфортная городская среда» в парке 30-летия ВЛКСМ благоустроят пешеходные дорожки, установят на двух аллеях столбы освещения, а также отремонтируют асфальтное покрытие на проезжих частях.
«Выездные заседания комитетов — важный шаг, чтобы депутаты при формировании бюджета на последующие годы могли эффективно воспользоваться возможностью скорректировать расходную часть. Парк 30-летия ВЛКСМ — один из самых крупнейших и старейших и требует огромной модернизации. Нужно сделать большое колесо обозрения не только за счёт бюджетных средств города, но и инвесторов. Депутаты заинтересованы, чтобы каждый омич мог в своём районе приехать в удобное место с хорошей транспортной обеспеченностью и отдохнуть с семьёй. У нас масштабные планы на этот парк, но бюджетных средств недостаточно, чтобы его развить в той мере, как бы хотелось. Сейчас главное увидеть, что меценатство, которое развивает мэр города Сергей Шелест, безусловно, отразится не только на этом парке, но и на всех в Омске», — отметил председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.
«Директор парка 30-летия ВЛКСМ сделал хороший отчёт, провёл большую работу по сокращению затрат и увеличению прибыли. Сейчас ждём план перспективного развития на ближайшие три года. Но уже сейчас можно сказать, что парк будет становиться зеленее, красивее и интереснее для омичей», — заключил председатель комитета Омского городского Совета по экономическим вопросам Алексей Провозин.