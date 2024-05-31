Солнце и +24 обещает погода в Иркутске 31 мая 2024

После двух дней дождей и порывистого ветра в столицу региона придет долгожданное тепло. В последний день календарной весны погода в Иркутске 31 мая 2024 обещает быть жаркой. Воздух прогреется до +24. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.