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Солнце и +24 обещает погода в Иркутске 31 мая 2024

До +24 прогреется воздух в Иркутске 31 мая.

Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 64% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

После двух дней дождей и порывистого ветра в столицу региона придет долгожданное тепло. В последний день календарной весны погода в Иркутске 31 мая 2024 обещает быть жаркой. Воздух прогреется до +24. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 31 мая 2024

— Днем в областном центре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура воздуха +22…+24, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 31 мая 2024 и области опять контрастная. Весна все не хочет передавать лету бразды правления. Синоптики прогнозируют местами по территории региона заморозки 0…-3.

Днем в Приангарье воздух прогреется до +27 при солнечной погоде, если будет облачно то столбик термометра поднимется лишь до +17. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.