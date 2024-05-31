Солнце и +24 обещает погода в Иркутске 31 мая 2024

После двух дней дождей и порывистого ветра в столицу региона придет долгожданное тепло. В последний день календарной весны погода в Иркутске 31 мая 2024 обещает быть жаркой. Воздух прогреется до +24. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 31 мая 2024
— Днем в областном центре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура воздуха +22…+24, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 31 мая 2024 и области опять контрастная. Весна все не хочет передавать лету бразды правления. Синоптики прогнозируют местами по территории региона заморозки 0…-3.
Днем в Приангарье воздух прогреется до +27 при солнечной погоде, если будет облачно то столбик термометра поднимется лишь до +17. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.