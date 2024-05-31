Поздравление Игоря Кобзева с Международным днем защиты детей

День защиты детей напоминает взрослым об ответственности, которую мы несем за подрастающее поколение. Защита жизни, здоровья и прав детей — важная государственная задача, которая является приоритетным направлением в деятельности Правительства Иркутской области.
Нам необходимо сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере любви и понимания, имели возможность реализовать свои таланты, быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Именно в юном возрасте формируется личность, определяются нравственные ориентиры человека, поэтому важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым.
Адресую слова признательности всем, кто посвятил свою жизнь детям, чья профессия связана с их воспитанием и защитой. Благодарю за ваш добросовестный труд.
Юным жителям Иркутской области в этот праздничный день желаю здоровья, счастья и радости, веселых каникул и успехов во всех начинаниях! Пусть у каждого из вас будет радостное детство, теплые воспоминания о котором сохранятся на долгие годы.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.