Поздравление Игоря Кобзева с Международным днем защиты детей

Нам необходимо сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере любви и понимания, имели возможность реализовать свои таланты, быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Именно в юном возрасте формируется личность, определяются нравственные ориентиры человека, поэтому важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым.