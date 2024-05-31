Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Игоря Кобзева с Международным днем защиты детей

Дорогие друзья! Поздравляю юных жителей Иркутской области и их родителей с Международным днем защиты детей!

Источник: РИА "Новости"

День защиты детей напоминает взрослым об ответственности, которую мы несем за подрастающее поколение. Защита жизни, здоровья и прав детей — важная государственная задача, которая является приоритетным направлением в деятельности Правительства Иркутской области.

Нам необходимо сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере любви и понимания, имели возможность реализовать свои таланты, быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Именно в юном возрасте формируется личность, определяются нравственные ориентиры человека, поэтому важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым.

Адресую слова признательности всем, кто посвятил свою жизнь детям, чья профессия связана с их воспитанием и защитой. Благодарю за ваш добросовестный труд.

Юным жителям Иркутской области в этот праздничный день желаю здоровья, счастья и радости, веселых каникул и успехов во всех начинаниях! Пусть у каждого из вас будет радостное детство, теплые воспоминания о котором сохранятся на долгие годы.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.